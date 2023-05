Tìm iPhone 14 cho nữ du khách Trung Quốc

Ngày 1.5, Công an P.An Hải Tây (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bàn giao điện thoại iPhone 14 cho nữ du khách Trung Quốc.



Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30.4, Công an P.An Hải Tây tiếp nhận tin trình báo từ một nhóm gồm 3 nữ du khách mang quốc tịch Trung Quốc, về việc cần hỗ trợ tìm điện thoại iPhone 14 bị thất lạc.

Lúc này, cả 3 nữ du khách đều lúng túng và bất đồng ngôn ngữ nên không thể cung cấp thông tin cụ thể khiến lực lượng công an phường rất khó hình dung sự việc để hỗ trợ.

3 nữ du khách Trung Quốc vui mừng nhận lại điện thoại iPhone 14 NGUYỄN TÚ

Sau khi được động viên, trấn an, nhóm nữ du khách trình bày, sáng cùng ngày 30.4, cả 3 đi tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Đến chiều cùng ngày thì họ đón xe GrabCar dọc đường từ Hội An để về khách sạn tại P.An Hải Tây. Tại phòng khách sạn, một nữ du khách kiểm tra hành lý thì phát hiện điện thoại iPhone 14 trị giá hơn 20 triệu đồng đã bị thất lạc. Cả nhóm chỉ nhớ tại thời điểm tham quan phố cổ Hội An thì điện thoại đã hết pin.

Từ những manh mối ít ỏi trên, Công an P.An Hải Tây đã dựng lại lộ trình di chuyển của nhóm du khách, qua đó phán đoán có khả năng điện thoại bị bỏ quên trên ô tô GrabCar.

Sau 3 giờ đồng hồ khẩn trương tìm kiếm, đến khuya cùng ngày (30.4), lực lượng công an đã liên hệ được với tài xế ô tô GrabCar và hướng dẫn anh này quay về Công an P.An Hải Tây để bàn giao tài sản trong đêm 30.4.

Sáng nay 1.5, Công an P.An Hải Tây đã mời các nữ du khách Trung Quốc đến trụ sở Công an phường để bàn giao lại iPhone 14 trong tình trạng nguyên vẹn. Nhận lại điện thoại, các du khách rất bất ngờ và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ công an cùng các đơn vị phối hợp, hỗ trợ.