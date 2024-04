Tìm kiếm anh em song sinh mất tích khi tắm biển Đà Nẵng

Đến 14 giờ ngày 12.4, các lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng cùng người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 anh em song sinh mất tích khi tắm biển ở địa bàn P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn).

Thông tin ban đầu, lúc 9 giờ cùng ngày, UBND P.Hòa Hải tiếp nhận tin báo về việc có người đuối nước khi tắm biển. Hai học sinh gặp nạn là em P.G.B và P.B.T (14 tuổi, anh em song sinh, học lớp 8) đi cùng nhóm bạn đến khu vực bãi biển Tân Trà trên đường Trường Sa (P.Hòa Hải) để tắm biển.

Người dân tham gia tìm kiếm 2 anh em song sinh mất tích khi tắm biển tại Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng HUY ĐẠT

Trong lúc tắm, B. và T. không may bị sóng cuốn trôi, mất tích. Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi cùng hô hoán người dân gần đó đến hỗ trợ nhưng không kịp. Nhiều người vẫn đang tìm kiếm hai nạn nhân.

Lực lượng công an, dân quân, biên phòng... được huy động đến hiện trường để tìm kiếm 2 nạn nhân HUY ĐẠT

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Quang Trung, Chủ tịch UBND P.Hòa Hải cho biết: "Hai anh em B. và T. đang học tại Trường THCS Huỳnh Bá Chánh. Các lực lượng công an, dân quân, biên phòng, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, nhân viên các resort xung quanh cùng người dân địa phương đang tích cực tìm kiếm tung tích 2 cháu. Tuy nhiên, do biển có gió to và sóng lớn nên đến 14 giờ vẫn chưa có kết quả".