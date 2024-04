Sau vụ 2 bé gái mất tích, Chủ tịch TP.HCM yêu cầu an toàn tuyệt đối

Sáng 9.4, Ban Chấp hành Đảng bộ Q.1 tổ chức hội nghị đánh giá tình hình quý 1/2024, đề ra giải pháp cho thời gian tới.



Thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thượng tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng công an Q.1 cho biết trong quý 1/2024, quận ghi nhận 53 vụ phạm tội về trật tự xã hội và đã điều tra, khám phá 45 vụ, bắt xử lý 83 người.

Trong 3 tháng đầu năm nổi lên tình trạng trộm xe gắn máy với 8 vụ, chủ yếu tại các cửa hàng tiện ích, bãi giữ xe ở trung tâm thương mại, sự kiện đông người, có khách tham quan du lịch tại phố đi bộ và công viên Bạch Đằng.

Về tội phạm công nghệ cao, thượng tá Phước cho biết nhiều đối tượng dùng thủ đoạn lợi dụng việc vận động người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Những người này mạo danh cán bộ công an phường, UBND phường gọi điện thoại hướng dẫn cài đặt VNeID bằng các link giả để thu thập thông tin cá nhân, sau đó kiểm soát điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá tình hình an ninh trật tự của Q.1 có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt vừa qua, Công an Q.1 phối hợp lực lượng cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ kịp thời truy xét, giải cứu an toàn 2 bé gái giao về cho gia đình, bắt nghi phạm gây án.

Sự việc này đặt ra nhiều câu hỏi về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. "Cần có các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Q.1 với tư cách là trung tâm của TP.HCM", ông Mãi yêu cầu.

Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh đây là nhiệm vụ luôn phải đảm bảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Các lực lượng trên địa bàn phải nhận diện được những diễn biến mới, khó lường và phản ứng nhanh, xử lý kịp thời các vấn đề. Không chỉ lực lượng công an, quân sự, ông Mãi yêu cầu các lực lượng cần phối hợp đồng bộ, phát huy các phương tiện công nghệ để đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Q.1

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 3.4, chị N.T.C (27 tuổi, ngụ Q.7) cùng 4 con đứng bán kẹo trên đường Đồng Khởi (P.Bến Nghé). Lát sau, chị C. đi gặp một người quen, cách nơi các bé đứng khoảng 100 m. Hai con gái lần lượt 7 tuổi và 3 tuổi tách ra cùng nhau đi bán kẹo, còn bé gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi. Khoảng 30 phút sau, chị C. đợi nhưng không thấy 2 con gái 7 tuổi và 3 tuổi quay lại.

Đến chiều 6.4, Công an Q.1 tiếp nhận thông tin trình báo về việc 2 bé gái bị lạc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM, Công an Q.1 vào cuộc xác minh thông tin. Khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động truy xét. Đến sáng 8.4, công an xác định được tung tích của nghi phạm liên quan là Phạm Huỳnh Nhật Vy (21 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh).

Đến 10 giờ cùng ngày, công an kiểm tra căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) và giải cứu thành công 2 bé gái.