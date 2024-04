Quá trình 2 bé gái bị bắt cóc đến khi được giải cứu

Ngày 8.4, liên quan vụ 2 bé gái mất tích khi cùng mẹ đi bán kẹo tại khu vực Đồng Khởi - phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé), Công an Q.1 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vừa bắt giữ nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vy (21 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh).

Vy được xác định là người đã dẫn dụ, bắt cóc 2 bé gái 7 tuổi và 3 tuổi (con gái của chị N.T.C, ngụ Q.7).

Dụ mua đồ ăn rồi bắt cóc đưa về chung cư

Khoảng 20 giờ ngày 3.4, chị N.T.C (27 tuổi, ngụ Q.7) cùng 4 con gái đứng bán kẹo trên đường Đồng Khởi (P.Bến Nghé). Lát sau, chị C. có việc nên đi khỏi vị trí nơi các bé đứng khoảng 100 m.

2 bé gái được công an giải cứu bàn giao cho gia đình TRẦN DUY KHÁNH

Hai con gái 7 tuổi và 3 tuổi cùng nhau đi bán kẹo. Còn bé gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi. Lúc này, Vy tiếp cận bé 7 tuổi và 3 tuổi, dắt 2 bé từ đường Đồng Khởi qua phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại đây, Vy vào cửa hàng tiện lợi C.K mua đồ ăn cho 2 bé, rồi dẫn dụ về căn hộ chung cư trên địa bàn P.22 (Q.Bình Thạnh).

Tại căn hộ chung cư, suốt nhiều ngày sau đó, Vy không ra khỏi nhà và liên tục canh chừng 2 bé. Vy đặt đồ ăn để nhân viên giao hàng giao về tận chung cư, mua nhiều đồ chơi trẻ em và cho các bé xem tivi, chơi trò chơi điện tử. Thời điểm công an ập vào giải cứu 2 bé gái, Vy còn đang đặt mua nhiều áo quần mới cho 2 bé mặc.

Quá trình 2 bé gái bị bắt cóc, bé lớn 7 tuổi nói muốn về nhà thì Vy bảo 2 bé ở lại luôn với Vy để Vy nuôi. Lý do Vy đưa ra là vì Vy có chồng ở nước ngoài nhưng do không có con nên Vy tiếp cận, dẫn dụ 2 bé về chung cư để nuôi...

200 cảnh sát tham gia giải cứu nạn nhân

Trước đó, khoảng 21 giờ tối 3.4, sau khi không thấy 2 con gái, chị C. tá hỏa đi tìm. Một số người cho hay, thấy 2 bé gái đi theo một người phụ nữ hướng về phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chị C. tức tốc đến khu vực nói trên để tìm tung tích 2 con nhưng bất thành. Chị C. sau đó đến trụ sở Công an P.Bến Nghé nhờ hỗ trợ tìm kiếm các con. Công an P.Bến Nghé dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát loa tìm kiếm 2 bé gái nhưng bất thành. Công tác tìm kiếm vẫn được diễn ra liên tục sau đó.

Công an lấy lời khai Phạm Huỳnh Nhật Vy CACC

Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng công an Q.1, cho biết đến khoảng 16 giờ ngày 6.4, Công an Q.1 tiếp nhận thông tin của chị C. về việc thất lạc 2 con gái như trên. Thời điểm này, trên mạng xã hội và các báo cũng đưa tin vụ việc.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.1 truy tìm tung tích 2 bé trong thời gian sớm nhất.

200 cảnh sát thuộc nhiều đơn vị được huy động, trong đó có một số cán bộ chiến sĩ đang trong thời gian nghỉ phép cũng quay trở lại tham gia phá án. Lãnh đạo các đơn vị trực tiếp tham gia chỉ đạo quá trình này. Công an tỏa ra nhiều hướng để điều tra, thu thập thông tin. Từ camera an ninh ban đầu ở khu vực phố đi bộ cho thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng, hơn 20 tuổi, tóc vừa qua vai, đeo kính, che khẩu trang kín mặt.

Khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 8.4, công an xác định được tung tích và nơi Vy giữ 2 bé gái. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin nên công an tiến hành khoanh vùng, rà soát lên kế hoạch giải cứu. Đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng phối hợp kiểm tra hành chính căn hộ nói trên, tiếp cận con tin và giải cứu thành công 2 bé. Thời điểm được giải cứu, tình trạng sức khỏe 2 bé ổn định, tuy nhiên có phần sợ hãi và hốt hoảng. Công an cũng bắt giữ Vy để tiếp tục làm rõ động cơ gây án và đấu tranh điều tra, truy xét đồng phạm (nếu có).

Đến chiều 8.4, hai bé gái đã được bàn giao cho gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định.