Tìm kiếm học sinh mất tích tại bãi biển Quy Nhơn

Đức Nhật
05/04/2026 20:43 GMT+7

Sau khi thi đánh giá năng lực, 6 học sinh rủ nhau tắm biển Quy Nhơn, một em đuối nước mất tích, lực lượng chức năng đang tìm kiếm.

Tối 5.4, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cho biết địa phương đang phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức tìm kiếm một học sinh bị sóng cuốn mất tích trên biển.

Tìm kiếm học sinh mất tích tại bãi biển Quy Nhơn- Ảnh 1.

Khu vực bãi biển nơi nam sinh H.Đ.A.H mất tích

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo thông tin ban đầu, vài ngày qua, một nhóm học sinh lớp 12 của Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đến phường Quy Nhơn thi đánh giá năng lực.

Đến 17 giờ cùng ngày, sau khi thi, các em N.T.S, H.T, V.H.Q, N.N.H, T.N.M và H.Đ.A.H (cùng 17 tuổi) rủ nhau tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu.

Trong lúc tắm, hai em N.N.H và H.Đ.A.H không may bị đuối nước. Người dân phát hiện, kịp thời cứu được em N.N.H và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Riêng em H.Đ.A.H bị sóng cuốn mất tích, hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Tìm kiếm học sinh mất tích tại bãi biển Quy Nhơn- Ảnh 2.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân

ẢNH: C.T.V

Khu vực bãi biển Quy Nhơn đang có gió lớn, sóng mạnh, khiến công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cho lực lượng tiếp cận.

Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương, nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm nạn nhân.

Mất tích 10 ngày, người phụ nữ được tìm thấy trong rừng sâu

Sau hơn 10 ngày mất tích, người phụ nữ được phát hiện trong rừng sâu ở Gia Lai trong tình trạng suy kiệt. Lực lượng công an đã băng rừng nhiều giờ để đưa nạn nhân ra ngoài.

