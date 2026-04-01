Mất tích 10 ngày, người phụ nữ được tìm thấy trong rừng sâu

Đức Nhật
01/04/2026 09:40 GMT+7

Sau hơn 10 ngày mất tích, người phụ nữ được phát hiện trong rừng sâu ở Gia Lai trong tình trạng suy kiệt. Lực lượng công an đã băng rừng nhiều giờ để đưa nạn nhân ra ngoài.

Ngày 1.4, Công an xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) cho biết vừa giải cứu thành công một người phụ nữ mất tích 10 ngày.

Trước đó, ngày 24.3, Công an xã Bình Phú nhận tin báo từ người dân về việc một phụ nữ xuất hiện trong rừng sâu (thuộc thôn Phú Mỹ, xã Bình Phú). Đây là khu vực địa hình hiểm trở, rừng rậm rạp, gần như bị cô lập, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận.

Người phụ nữ mất tích hơn 10 ngày được tìm thấy trong rừng sâu, trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng

Qua xác minh, lực lượng công an xác định người phụ nữ là bà D.T.H (50 tuổi, trú thôn Dõng Hòa, xã Bình An, tỉnh Gia Lai). Theo gia đình, bà H. có biểu hiện tâm thần và đã mất tích hơn 10 ngày trước, mọi nỗ lực tìm kiếm đều không có kết quả.

Ngay trong đêm nhận tin báo, Công an xã Bình Phú huy động lực lượng, phối hợp cùng Trạm y tế xã tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. Sau nhiều giờ băng rừng, tổ công tác tiếp cận được nạn nhân trong tình trạng suy kiệt, tinh thần hoảng loạn, không còn khả năng tự di chuyển.

Lực lượng chức năng đã dùng võng để cáng bà H., thay phiên nhau khiêng vượt qua rừng rậm, đồng thời liên tục trấn an tinh thần nạn nhân.

Sau hơn 4 giờ di chuyển trong điều kiện địa hình phức tạp, tổ công tác đã đưa bà H. ra khỏi rừng an toàn, bàn giao cho gia đình theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Kịp thời giải cứu 3 du khách đi lạc trong rừng sâu Bidoup - Núi Bà

Các lực lượng chức năng H.Lạc Dương bất chấp trời mưa gió, xuyên đêm tìm kiếm và giải cứu kịp thời nhóm 3 du khách đi lạc trong rừng sâu thuộc Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
