Mất tích 10 ngày, người phụ nữ được tìm thấy trong rừng sâu

Ngày 1.4, Công an xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) cho biết vừa giải cứu thành công một người phụ nữ mất tích 10 ngày.

Trước đó, ngày 24.3, Công an xã Bình Phú nhận tin báo từ người dân về việc một phụ nữ xuất hiện trong rừng sâu (thuộc thôn Phú Mỹ, xã Bình Phú). Đây là khu vực địa hình hiểm trở, rừng rậm rạp, gần như bị cô lập, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận.

Người phụ nữ mất tích hơn 10 ngày được tìm thấy trong rừng sâu, trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng ẢNH: ĐVCC

Qua xác minh, lực lượng công an xác định người phụ nữ là bà D.T.H (50 tuổi, trú thôn Dõng Hòa, xã Bình An, tỉnh Gia Lai). Theo gia đình, bà H. có biểu hiện tâm thần và đã mất tích hơn 10 ngày trước, mọi nỗ lực tìm kiếm đều không có kết quả.

Ngay trong đêm nhận tin báo, Công an xã Bình Phú huy động lực lượng, phối hợp cùng Trạm y tế xã tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. Sau nhiều giờ băng rừng, tổ công tác tiếp cận được nạn nhân trong tình trạng suy kiệt, tinh thần hoảng loạn, không còn khả năng tự di chuyển.

Lực lượng chức năng đã dùng võng để cáng bà H., thay phiên nhau khiêng vượt qua rừng rậm, đồng thời liên tục trấn an tinh thần nạn nhân.

Sau hơn 4 giờ di chuyển trong điều kiện địa hình phức tạp, tổ công tác đã đưa bà H. ra khỏi rừng an toàn, bàn giao cho gia đình theo dõi, chăm sóc sức khỏe.