Mexico tìm kiếm 2 tàu viện trợ Cuba mất tích trên biển

Trí Đỗ
27/03/2026 11:17 GMT+7

Hải quân Mexico ngày 26.3 cho biết đang triển khai tìm kiếm 2 tàu chở hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba, cùng 9 thành viên thủy thủ đoàn mang nhiều quốc tịch khác nhau.

Theo Reuters dẫn thông báo, 2 tàu rời Isla Mujeres (bang Quintana Roo, đông nam Mexico) từ ngày 21.3 và dự kiến cập cảng Havana (Cuba) trong khoảng ngày 24 - 25.3. Tuy nhiên, đến nay chưa có bất kỳ tín hiệu liên lạc hay xác nhận nào về việc các tàu đã đến nơi.

Lực lượng hải quân Mexico đã phát cảnh báo tới các đơn vị trong khu vực và kích hoạt mạng lưới tìm kiếm cứu nạn.

Hai chiếc thuyền buồm chở hàng viện trợ nhân đạo cho Cuba, rời đảo Isla Mujeres (Mexico) ngày 21.3.2026

ẢNH: REUTERS

Tuần trước, các tình nguyện viên ở Mexico đã chất đầy thuyền nhiều hàng cứu trợ như gạo, khăn ướt trẻ em, đậu, sữa bột trẻ em, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác để tham gia "đoàn tàu Nuestra America" - một sáng kiến phi chính phủ nhằm cung cấp thực phẩm, thuốc men và hàng hóa liên quan năng lượng cho Cuba.

"Các thuyền trưởng và thủy thủ đều là những người dày dạn kinh nghiệm, tàu được trang bị đầy đủ thiết bị an toàn và tín hiệu", phát ngôn viên đoàn tàu nói với Reuters. Người này cho biết các bên vẫn phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và tin tưởng thủy thủ đoàn có thể đến Havana an toàn.

Hải quân Mexico chưa công bố danh tính và quốc tịch cụ thể của các thuyền viên, nhưng cho biết đang phối hợp với các cơ quan cứu hộ tại Ba Lan, Pháp, Cuba và Mỹ. Phía Mexico cũng duy trì liên lạc với các cơ quan ngoại giao liên quan để cập nhật thông tin và hỗ trợ tìm kiếm.

Hai con tàu nêu trên nằm trong một chiến dịch viện trợ dân sự quy mô lớn dành cho Cuba, quốc gia đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh Mỹ siết chặt lệnh cấm vận, đặc biệt với nhiên liệu.

Hai tàu Hải quân Mexico chở hàng viện trợ nhân đạo đến Cuba

Các tàu Mexico đang vận chuyển sữa tươi, sữa bột, thịt, đậu, gạo và các mặt hàng vệ sinh cá nhân, trong khi 1.500 tấn hàng viện trợ lương thực đang chờ được tiếp tục vận chuyển để hỗ trợ Cuba.

