Tổng thống Mexico tìm cách hỗ trợ Cuba sau cảnh báo từ Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố sẽ cắt đứt nguồn cung dầu cho Cuba và đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào khác can thiệp nhằm giúp đỡ Havana, theo AFP.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu trong cuộc họp báo tại Thành phố Mexico vào ngày 29.1 Ảnh: AFP

Dù vậy, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nói với các phóng viên hôm 6.2 rằng chính phủ của bà đang chuẩn bị một chuyến hàng viện trợ "chủ yếu là thực phẩm và một số vật tư khác mà họ (Cuba) đã yêu cầu", dự kiến sẽ được gửi đi chậm nhất vào ngày 9.2.

Bà Sheinbaum nói thêm rằng "các nỗ lực ngoại giao" đang tiếp tục để nối lại các chuyến hàng dầu, đồng thời nhắc lại rằng "rõ ràng, chúng tôi không muốn có lệnh cấm vận đối với Mexico".

Doanh thu bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Mexico cho Cuba đạt tổng cộng 496 triệu USD vào năm 2025, chưa đến 1% sản lượng của công ty dầu khí quốc doanh Pemex của Mexico, theo công ty này cho biết hôm 4.2. Pemex lập luận rằng các chuyến hàng dầu mỏ hoàn toàn vì mục đích nhân đạo.

Chủ tịch Cuba nêu điều kiện đối thoại với Mỹ

Các chiến thuật gây áp lực của chính quyền Trump đe dọa đẩy Cuba vào tình trạng mất điện hoàn toàn khi các nhà máy điện của nước này phải chật vật duy trì hoạt động do thiếu nhiên liệu. Hôm 5.2, hàng trăm ngàn người ở miền đông Cuba đã bị mất điện trong nhiều giờ sau sự cố lưới điện.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5.2 tuyên bố sẽ cung cấp 6 triệu USD viện trợ trực tiếp cho người dân Cuba thông qua Giáo hội Công giáo ở nước này, theo AFP.