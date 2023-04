Tìm lại ví tiền của cô gái bỏ quên trên xe máy người khác

Ngày 17.4, Công an P.Bình Hiên (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao tài sản cho cô gái bỏ quên ví tiền trên xe máy của người khác.



Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14.4, chị Nguyễn Thị Yến (22 tuổi, ngụ K149/49 Lê Đình Lý, P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu) đến Công an P.Bình Hiên trình báo, nhờ hỗ trợ tìm lại ví tiền bị thất lạc.

Công an P.Bình Hiên làm thủ tục bàn giao tài sản cho các bên liên quan NGUYỄN TÚ

Theo chị Yến, vào chiều cùng ngày, chị chạy xe máy đến quán trên đường Nguyễn Hoàng (P.Bình Hiên) để mua đồ ăn. Trong lúc chờ làm đồ ăn, chị Yến bỏ quên ví vào hộc trước một xe máy không rõ biển số trước quán, trong ví có nhiều giấy tờ, thẻ ngân hàng và 5,8 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, chị phát hiện sự nhầm lẫn của mình nên đến công an nhờ giúp đỡ.

Sau khi nhận tin báo, Công an P.Bình Hiên phân công cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tìm hiểu vụ việc. Qua trích xuất hệ thống camera tại quán ăn và trên đường phố, Công an P.Bình Hiên tìm được người chạy chiếc xe máy mà chị Yến bỏ ví tiền vào là chị Trịnh Bảo Trâm (23 tuổi, ngụ 32 Chu Văn An, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu).

Chị Trâm cũng là người đi mua đồ ăn và không biết ai là chủ của chiếc ví tiền bỏ quên. Ngày 17.4, Công an P.Bình Hiên đã mời chị Yến và chị Trâm đến trụ sở công an phường để làm thủ tục, bàn giao đầy đủ ví tiền, tài sản, giấy tờ.