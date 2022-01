Tìm làn gió mới của ông Park với con người cũ

Trong số này, chỉ có Hữu Tuấn, Đức Chiến, Hùng Dũng, Tô Văn Vũ, Tuấn Hải là những cái tên mới so với AFF Cup 2020. Nói là mới, nhưng họ đều nhiều lần ăn cơm tuyển. Riêng Hùng Dũng vừa trở lại sau 1 năm điều trị chấn thương, lập tức được ông Park trao băng đội trưởng. Lý do khách quan là do V-League chưa đá lại, chỉ 1 lượt đấu dự khán tại Cúp hoàng đế Quang Trung là không đủ để ông Park gọi quá nhiều nhân tố mới. Phi Sơn, Văn Đại gọi bổ sung lại không kịp làm giấy nhập cảnh vào Úc.

Dù muốn hay không, tuyển Việt Nam phải chờ đến trận gặp Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình ngày 1.2 (mùng 1 Tết Nhâm Dần) mới có thể sử dụng Phi Sơn, Văn Đại. Hoặc xa hơn, sau khi V-League 2022 khởi tranh ngày 25.2 thì ông Park và ê kíp ban huấn luyện mới có cơ hội đãi cát tìm vàng thô.

Nhưng nói đi phải nói lại, sự vắng mặt bắt buộc của những trụ cột như Ngọc Hải, Tiến Linh, Văn Toàn, Duy Mạnh, Đức Chinh vẫn sẽ là cơ hội để ông Park trình làng tư duy và cách làm mới tuyển Việt Nam như đã cam kết. Nói như bình luận viên Vũ Quang Huy, không thể có tuyển Việt Nam tươi mới, không thể đòi hỏi cầu thủ “lột xác” nếu ông Park không trước tiên tự làm mới mình. Tuấn Hải thể hiện tốt, ghi bàn trong những trận làm nóng nhưng bị loại khỏi AFF Cup 2020 vẫn để lại những tiếc nuối. Tân binh CLB Hà Nội được đánh giá cao về sức mạnh, tốc độ và khả năng càn lướt, pressing tầm cao không biết sợ. Chỉ khi không có Tiến Linh, Văn Toàn, Đức Chinh, anh và cầu thủ U.23 Việt Nam Thanh Minh mới có cơ hội vàng để cạnh tranh cùng Công Phượng ở vị trí trung phong của tuyển Việt Nam.





Ở hàng thủ, Bùi Tiến Dũng và Thành Chung sẽ đá cặp với nhau trong sơ đồ 4 hậu vệ hay tìm đối tác cho bộ khung 3 trung vệ quen thuộc cũng sẽ là dấu hỏi. Trong trường hợp thứ hai, Hữu Tuấn có ưu thế lớn so với Đình Trọng, Thanh Bình, Đức Chiến... Hiếm hoi lắm tuyển Việt Nam mới vắng nhiều trụ cột đến thế, nhưng cơ hội cho những cầu thủ cũ ít được sử dụng vẫn đang để ngỏ. Tất cả phụ thuộc quyết định và ấp ủ của ông Park.

Nếu trước thềm AFF Cup 2020, chúng ta nhắm mắt cũng dự đoán Công Phượng đá chính, hay Đình Trọng hoặc Thanh Bình sẽ đá cặp cùng Tiến Dũng, Đức Chiến. Nhưng một khi ông Park cam kết thổi luồng gió mới vào tuyển Việt Nam, thì những cái tên như Văn Vũ, Thanh Bình, Minh Vương... lại nhen nhóm hy vọng. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu với con người không đổi, ông Park có đủ dũng cảm làm mới mình, để tuyển Việt Nam tìm lại cảm giác phấn khởi của những ngày đầu. Ông Park liệu có dám đối mặt và gạt qua nỗi sợ hãi thua trận, vì cái đích dài hơi cuối cùng là chức vô địch AFF Cup 2022?

Đành rằng những trận đấu cấp độ đội tuyển không thể để thua bạc nhược. Nhưng sẽ không thực tế nếu chúng ta trận nào cũng gồng hết sức để đá, như chuyến làm khách trước tuyển Úc 8 năm liền bất bại trên sân nhà ở mọi trận chính thức. Tuyển Việt Nam cần có tầm nhìn dài và liên tục làm mới mình. Tuyển Việt Nam cần trao cơ hội để những cầu thủ ít được sử dụng chứng tỏ bản thân, cho các trụ cột phân phối sức hợp lý, dồn sức cho cơ hội kiếm 3 điểm cao hơn là trận gặp Trung Quốc tại Mỹ Đình sau đó chỉ vài ngày. Rất nhiều câu hỏi sẽ được hé mở bước đầu ở trận mở màn năm 2022 gặp tuyển Úc (ngày 27.1). Hãy cùng chờ xem ông Park đi từ lời nói đến việc làm thế nào!