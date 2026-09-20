Tìm nhân chứng về nơi chôn cất liệt sĩ Mậu Thân 1968 ở Gò Vấp

Bộ Tư lệnh TP.HCM đang phối hợp các cơ quan chức năng khảo sát, thu thập và xác minh thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp cũ, nay có địa chỉ số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP.HCM.



Theo thông tin bước đầu từ các nhân chứng trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến sự việc, trong đợt tiến công Tết Mậu Thân 1968, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn đã hy sinh khi tiến công các mục tiêu như sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu, khu vực ngã ba Chú Ía và ngã ba Cây Dừa.

Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp cũ, nay có địa chỉ số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP.HCM ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM

Các nhân chứng cho biết thi thể của hơn 100 người, khi được thu gom vẫn còn quân trang, quần áo, dép hoặc giày, đã được vận chuyển bằng xe đến khu vực phía trước Thành Cổ Loa cũ, nay là Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP.HCM).

Thi thể được cho là đã chôn lấp tại các rãnh đất dọc tuyến đường này và một số giếng nước cũ trên địa bàn. Những thông tin trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Để có thêm căn cứ tìm kiếm, Bộ Tư lệnh TP.HCM mong các cựu chiến binh, cựu biệt động, nhân chứng, người dân sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin về các trận đánh, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ tham gia; vị trí các rãnh đất, hố hoặc giếng nước từng được dùng để chôn cất; cũng như bản đồ, sơ đồ, hình ảnh, nhật ký, tài liệu và những ký ức liên quan.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM kiểm tra tại Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp cũ ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM

Thông tin có thể gửi đến Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp hoặc liên hệ thiếu tá Đặng Trần Hải Nam, Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp, qua điện thoại/Zalo 0903910958; trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM, qua điện thoại/Zalo 0986548181.