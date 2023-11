Tìm ra 14 hóa đơn tại TP.HCM khi mua hàng trúng 185 triệu đồng

Cục Thuế TP.HCM đã tìm ra 14 hóa đơn may mắn quý 3/2023 với tổng giá trị là 185 triệu đồng. Trong đó, 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng; 3 giải nhì trị giá 20 triệuđồng/giải; 5 giải ba trị giá 10 triệu đồng/giải và 5 giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải. Tham gia quay thưởng là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền của người bán là tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP.HCM do cơ quan thuế quản lý, có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh với đầy đủ thông tin định danh (mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu).

Cục Thuế TP.HCM quay thưởng "Hóa đơn may mắn" quý 3/2023

Hoá đơn tham gia không bao gồm hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Lưu ý, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền là hóa đơn được lập từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trên hóa đơn có dải ký tự bao gồm 23 ký tự có cấu trúc như sau C 1 C 2 -C 3 C 4 -C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 -C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 , khác với hóa đơn thanh toán, hóa đơn bán hàng được in từ máy tính tiền tại các cơ sở bán lẻ thì không có thông tin về dải mã trên và không thuộc phạm vi quay thưởng chương trình "Hóa đơn may mắn". Chương trình được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên bằng phần mềm "Hóa đơn may mắn" trên Hệ thống cơ sở dữ liệu HĐĐT có mã của Tổng cục Thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (MST/CCCD/CMND/hộ chiếu), mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất.

Mục tiêu của chương trình nhằm thay đổi thói quen của người mua hàng, khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, qua đó bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng. Chương trình "Hóa đơn may mắn" được khai thực hiện đối với toàn bộ hóa đơn điện tử của bên bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý nhằm tạo thói quen, khuyến khích người dân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ cũng như sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Ngoài ra, việc áp dụng hóa đơn điện tử giúp các doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí, thời gian, công sức trong việc lập, hạch toán, đối chiếu dữ liệu, nhận, gửi hóa đơn và giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc mất mát hóa đơn. Cùng với đó, thực hiện nghiêm việc thanh toán hóa đơn không dùng tiền mặt góp phần tăng thu ngân sách, tránh thất thoát nguồn thu cho ngân sách của Nhà nước.