Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Tìm ra kho vàng khi đào bể bơi trong vườn nhà

Vi Trân
Vi Trân
08/11/2025 10:01 GMT+7

Một người đàn ông tại Pháp đã phát hiện một kho báu vàng trị giá 800.000 USD khi đang đào bể bơi trong vườn nhà.

Chính quyền thị trấn Neuville-sur-Saone ở miền đông Pháp tuần này đã cho phép người đàn ông nói trên được giữ kho báu vàng trị giá 800.000 USD (20,9 tỉ đồng) mà ông tìm thấy trong vườn nhà vào hồi tháng 5, theo CBS News ngày 7.11.

Phát hiện kho báu vàng khi đang đào bể bơi trong vườn nhà - Ảnh 1.

Một người đàn ông tại Pháp đã may mắn đào được kho báu vàng giữa thời điểm giá vàng tăng cao trong năm nay

ẢNH: REUTERS

Người đàn ông đã thông báo cho chính quyền địa phương sau khi phát hiện kho báu vàng và được cho phép sở hữu kho báu vì đó không phải là một địa điểm khảo cổ.

Theo lời kể, khi đang đào bể bơi trong vườn nhà, người đàn ông đã tìm thấy "5 thỏi vàng và nhiều đồng xu" được bọc trong túi nilông, tờ báo địa phương Le Progres đưa tin.

Cảnh sát xác định số vàng đã được mua hợp pháp và được nấu chảy khoảng "15 hoặc 20 năm trước" tại một nhà máy luyện kim gần đó. Vì các thỏi vàng có số hiệu riêng biệt có thể truy vết, cảnh sát xác định chúng không phải là đồ bị đánh cắp.

Theo Le Progres, Bộ luật Dân sự Pháp thế kỷ 19 định nghĩa kho báu là "bất kỳ vật gì bị giấu kín hoặc chôn giấu mà không ai có thể chứng minh quyền sở hữu, và được phát hiện hoàn toàn tình cờ". "Quyền sở hữu kho báu thuộc về người tìm thấy nó trên tài sản của chính mình", bộ luật nêu rõ.

Chính quyền thị trấn cho hay chủ sở hữu trước của khu đất đã qua đời và đến nay vẫn chưa thể xác định làm thế nào số vàng xuất hiện ở đó.

Năm 2024, một cặp đôi ở bang California (Mỹ) phát hiện những đồng xu hiếm trị giá 10 triệu USD có từ thế kỷ 19 khi đi bộ trên đất của mình. Năm 2023, một người đàn ông ở Đức tìm thấy các thỏi vàng và đồng xu giấu trong căn hộ của mình trị giá hơn 150.000 USD. Năm trước đó, hơn 260 đồng vàng được một cặp đôi Anh phát hiện dưới sàn bếp trong lúc sửa nhà. Số vàng đã được bán đấu giá với giá gần 1 triệu USD.

Tin liên quan

Trục vớt kho báu từ xác tàu ngoài khơi Florida

Trục vớt kho báu từ xác tàu ngoài khơi Florida

Đài NBC News dẫn thông tin từ một công ty trục vớt kho báu cho biết hơn 1.000 đồng bạc và vàng đã được lấy khỏi một xác tàu từ thế kỷ 18 đang ở ngoài khơi bang Florida của Mỹ.

Phát hiện hài cốt ôm kho báu vùi dưới dung nham Pompeii

Phát hiện kho báu vàng ròng trong mộ cổ chứa nhiều người bị hiến tế ở Panama

Khám phá thêm chủ đề

kho báu vàng pháp giá vàng vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận