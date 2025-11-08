Tìm ra kho vàng khi đào bể bơi trong vườn nhà

Chính quyền thị trấn Neuville-sur-Saone ở miền đông Pháp tuần này đã cho phép người đàn ông nói trên được giữ kho báu vàng trị giá 800.000 USD (20,9 tỉ đồng) mà ông tìm thấy trong vườn nhà vào hồi tháng 5, theo CBS News ngày 7.11.

Một người đàn ông tại Pháp đã may mắn đào được kho báu vàng giữa thời điểm giá vàng tăng cao trong năm nay ẢNH: REUTERS

Người đàn ông đã thông báo cho chính quyền địa phương sau khi phát hiện kho báu vàng và được cho phép sở hữu kho báu vì đó không phải là một địa điểm khảo cổ.

Theo lời kể, khi đang đào bể bơi trong vườn nhà, người đàn ông đã tìm thấy "5 thỏi vàng và nhiều đồng xu" được bọc trong túi nilông, tờ báo địa phương Le Progres đưa tin.

Cảnh sát xác định số vàng đã được mua hợp pháp và được nấu chảy khoảng "15 hoặc 20 năm trước" tại một nhà máy luyện kim gần đó. Vì các thỏi vàng có số hiệu riêng biệt có thể truy vết, cảnh sát xác định chúng không phải là đồ bị đánh cắp.

Theo Le Progres, Bộ luật Dân sự Pháp thế kỷ 19 định nghĩa kho báu là "bất kỳ vật gì bị giấu kín hoặc chôn giấu mà không ai có thể chứng minh quyền sở hữu, và được phát hiện hoàn toàn tình cờ". "Quyền sở hữu kho báu thuộc về người tìm thấy nó trên tài sản của chính mình", bộ luật nêu rõ.

Chính quyền thị trấn cho hay chủ sở hữu trước của khu đất đã qua đời và đến nay vẫn chưa thể xác định làm thế nào số vàng xuất hiện ở đó.

Năm 2024, một cặp đôi ở bang California (Mỹ) phát hiện những đồng xu hiếm trị giá 10 triệu USD có từ thế kỷ 19 khi đi bộ trên đất của mình. Năm 2023, một người đàn ông ở Đức tìm thấy các thỏi vàng và đồng xu giấu trong căn hộ của mình trị giá hơn 150.000 USD. Năm trước đó, hơn 260 đồng vàng được một cặp đôi Anh phát hiện dưới sàn bếp trong lúc sửa nhà. Số vàng đã được bán đấu giá với giá gần 1 triệu USD.