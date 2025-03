Ngày 7.3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã phát đi thông báo tìm thân nhân của người phụ nữ tử vong ở bờ kênh tại xã Tân Bình (TP.Tây Ninh).

Vị trí người dân tìm thấy thi thể người phụ nữ tử vong tại xã Tân Bình ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Trước đó, khoảng 7 giờ 25 ngày 5.3, người dân trình báo với Công an xã Tân Bình về việc phát hiện người phụ nữ tử vong ở bờ kênh tây thuộc ấp Tân Hòa.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Bình đến hiện trường xác định thi thể là phụ nữ khoảng 40 đến 50 tuổi, trong người không có giấy tờ tùy thân.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định tìm thân nhân của nạn nhân. Theo đó, nạn nhân có đặc điểm nhận dạng cao 1,54 m, da nâu, tóc đen.

Thời điểm tìm thấy thi thể, nạn nhân mặc áo khoác màu đen, quần dài bằng vải màu đen có hoa văn hình chữ "C", 2 bên tai có đeo hoa tai bằng kim loại màu vàng hình túi rút.

Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là thân nhân của nạn nhân có đặc điểm nhận dạng nói trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (địa chỉ tại ấp Thạnh Thuận, xã Thanh Điền, H.Châu Thành, Tây Ninh) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo.