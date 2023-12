Tìm thấy bức tranh mất tích trị giá 109 triệu USD của danh họa Sandro Botticelli

Theo lực lượng bảo vệ di sản văn hóa Carabinieri, bức tranh của Sandro Botticelli miêu tả Đức trinh nữ Maria và Chúa hài đồng được phát hiện tại một ngôi nhà ở thị trấn Gragnano, gần Naples.

Bức tranh của Sandro Botticelli - họa sĩ nổi tiếng với các tác phẩm The Birth of Venus, Madonna and Child và Primavera - được chính quyền Ý ước tính trị giá ít nhất 109 triệu USD. Năm 1470 kiệt tác này được ủy quyền cho Giáo hội Công giáo La Mã quản lý.

Bức tranh của Sandro Botticelli đã được thu hồi CNN

Tác phẩm có kích thước 58 x 80 cm, vẽ trên gỗ, treo trong một nhà thờ ở vùng ngoại ô Santa Maria la Carita của Naples kể từ đầu những năm 1900, sau khi nhà thờ ban đầu lưu giữ bức tranh bị cháy rụi.

Theo một phát ngôn viên của Bộ văn hóa Ý, khi một trận động đất làm hư hại nhà thờ ở Santa Maria la Carita vào năm 1982, bức tranh đã được giáo xứ trao cho một gia đình địa phương tên là Somma để bảo quản an toàn.

Trong vài năm đầu tiên sau khi gia đình được giao bức tranh, chính quyền địa phương đã kiểm tra tình trạng của nó, tư vấn cho họ nơi cất giữ cũng như giúp di chuyển và làm sạch.

Nhưng vì lý do nào đó, việc kiểm tra đã dừng lại vào những năm 1990 và bức tranh được đưa vào danh sách các tác phẩm còn thiếu của Bộ văn hóa Ý.

Danh sách này được cập nhật thường xuyên và đến mùa hè này, bức tranh được truy tìm. Gia đình Somma trưng bày nó trong nhà của họ trong nhiều năm, chỉ huy đội cảnh sát Massimiliano Croce cho biết trong buổi phát hiện tác phẩm.

Bức tranh được di dời khỏi ngôi nhà gần Naples để lưu giữ trong bảo tàng CNN

Sau khi tìm ra được gia đình Somma hiện đang giữ bức tranh, cảnh sát làm việc với thị trưởng địa phương, người đã biết về sự hiện diện của Sandro Botticelli trong nhà Somma và giúp dàn xếp việc thu hồi.

Croce nói: "Đây là một tác phẩm hoàn toàn xa lạ với công chúng và nay sẽ được trưng bày trở lại nhờ sự can thiệp của chính quyền. Chúng tôi thực hiện các thủ tục hành chính mà không nhờ đến Phòng Công tố hay lệnh tịch thu, cũng nhờ vào sự hòa giải của thị trưởng. Tác phẩm sẽ được bảo quản trong bảo tàng".

Theo Bộ văn hóa Ý, bức tranh cần được phục hồi mô tả Đức trinh nữ Maria, với mái tóc vàng được che phủ bởi một tấm mạng che mặt, đang bế một hài nhi mũm mĩm trên đùi - tương tự như những bức vẽ khác của Botticelli.

Bức tranh thiếu một số lớp sơn và bị trầy xước, có thể là trong trận động đất vào những năm 1980 hay qua những lần chuyển nhà sau đó.

Croce tiết lộ: "Lần cuối cùng chính quyền kiểm tra ngôi nhà riêng nơi bức tranh của Botticelli được lưu giữ là hơn 50 năm trước. Kể từ đó, không hiểu sao bức tranh đã bị chính quyền lãng quên".

Theo Bộ Văn hóa Ý, bức tranh sẽ được trưng bày tại một trong những bảo tàng quốc gia ở Naples, nhưng việc phục hồi phải mất ít nhất một năm. Đây được cho là một trong những bức tranh cuối cùng của bậc thầy hội họa Sandro Botticelli (1445-1510).