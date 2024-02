Tìm thấy tài sản trị giá hơn 700 triệu đồng trong rác thải, trao lại chủ nhân

Ngày 8.2, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ, thủ tục, tổ chức trao trả tài sản bị mất trị giá trên 700 triệu đồng cho bà Lê Thị Ngọc Hạnh (56 tuổi, quốc tịch Mỹ).

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu trao trả tài sản bị mất cho bà Lê Thị Ngọc Hạnh PHƯƠNG THẢO

Trước đó, đầu tháng 12.2023, bà Hạnh từ Mỹ về Việt Nam dự đám tang cha mình ở ấp Nhà Thờ, TT.Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). Sau đám tang, trong lúc dọn dẹp nhà, bà Hạnh tháo một số trang sức gồm: 3 nhẫn bạch kim có đính kim cương, 1 nhẫn vàng 18K có đính đá cẩm thạch bỏ vào khăn giấy rồi để trên bàn. Tổng tài sản trị giá trên 700 triệu đồng.

Sau khi dọn dẹp nhà, bà Hạnh phát hiện khăn giấy chứa số trang sức nêu trên bị mất nên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành điều tra, xác minh. Qua điều tra, cơ quan công an nhận định số tài sản nêu trên không bị người khác lấy trộm mà do gia đình bất cẩn vứt bỏ cùng rác thải. Do đó, Công an tỉnh Bạc Liêu đã cử lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm kiếm, sau đó tìm thấy toàn bộ tài sản bị bỏ cùng rác thải.

Được nhận lại tài sản bị mất, bà Hạnh bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu.