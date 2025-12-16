Tìm thấy thi thể 2 thiếu niên dưới nhánh sông Rạch Tra, TP.HCM

Đến 18 giờ 30 ngày 16.2, người dân cùng lực lượng Công an xã Đông Thạnh, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 19, Công an TP.HCM đã hoàn tất việc tìm kiếm, đưa thi thể 2 thiếu niên mất tích ở nhánh sông Rạch Tra lên bờ.

Lực lượng chức năng đưa thi thể người mất tích ở nhánh sông Rạch Tra lên bờ ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực nhánh sông Rạch Tra (người dân hay gọi là rạch Bến Bà Mai, đoạn gần đường Nguyễn Thị Bé, xã Đông Thạnh, TP.HCM), người dân nghe tiếng kêu cứu có người đuối nước.

Người dân liền báo vụ việc với chính quyền địa phương và lặn tìm người đuối nước. Không lâu sau, lực lượng tại chỗ tìm và đưa lên bờ 1 thi thể. Thi thể còn lại do người nhái lặn tìm được sau đó hơn 1 giờ.

Theo người dân, cả 2 nạn nhân tử vong đều là nam giới, khoảng 14 - 15 tuổi. Trước đó, người dân ở gần nhánh sông này thấy một nhóm thiếu niên đến đây chơi. "Tôi đi ngang thấy có khoảng 6 đến 7 em cả nam lẫn nữ, ở độ tuổi học sinh, chơi đùa ở đây. Do khu vực vắng người, các em chơi gần mép nước nên tôi đã nhắc nhở, kêu các em đi về. Lúc sau quay lại thì mới biết có 2 em bị đuối nước, mất tích", một người dân kể lại.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh xác nhận, có 2 người đuối nước, tử vong ở nhánh sông Rạch Tra. Các nạn nhân chưa được công bố danh tính. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.