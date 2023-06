Tìm thấy thi thể người từ mảnh vỡ tàu lặn Titan?

Tuần duyên Mỹ vừa cho biết rất có thể họ đã tìm thấy thi thể người từ những mảnh vỡ của tàu lặn Titan và đang chuyển bằng chứng về Mỹ, hãng AP đưa tin. Chiếc tàu lặn bị ép nổ vào tuần trước, làm thiệt mạng tất cả 5 người trên tàu, trong lúc đang thám hiểm xác tàu Titanic.

"Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ phối hợp quốc tế và liên ngành để phục hồi và bảo quản bằng chứng quan trọng này ở độ sâu và khoảng cách cực lớn ngoài khơi", Đại úy Jason Neubauer, người dẫn dầu cuộc điều tra tàu lặn Titan, ngày 28.6 cho hay.

Giới chức Mỹ và Canada nỗ lực trục vơt các mảnh vỡ của tàu lặn Titan REUTERS

Theo ông Neubauer, bằng chứng sẽ cung cấp cho các nhà điều tra từ một số khu vực tài phán quốc tế những hiểu biết quan trọng về nguyên nhân của thảm kịch này. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tìm hiểu các yếu tố dẫn đến tổn thất thảm khốc của Titan, và giúp đảm bảo thảm kịch tương tự không tái diễn.

Theo tờ The Guardian, các mảnh vỡ của tàu Titan đã được đưa lên bến cảng Newfoundland, Canada vào sáng 28.6. Dây cáp xoắn và các vật dụng khác có khả năng liên quan đến động cơ của chiếc tàu lặn 6,7 m nằm trong số những mảnh vỡ được trục vớt.

Thu thập các mảnh vỡ cũng là một phần quan trọng trong việc xác định những gì đã xảy ra, bao gồm tiêu chuẩn an toàn của con tàu. Các chuyên gia trong ngành từ lâu đã nghi ngờ về thiết kế của con tàu và đặt ra câu hỏi về vấn đề đảm bảo an toàn của OceanGate, công ty Mỹ vận hành tàu lặn. Công ty này hiện đã bị đóng cửa.

Các mảnh vỡ từ tàu Titan nằm ở độ sâu khoảng 3.810 m dưới biển và cách tàu Titanic khoảng 488 m dưới đáy đại dương, theo Tuần duyên Mỹ.

Đại diện của Ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ và Ban An toàn Giao thông Canada, cả hai cơ quan tham gia cuộc điều tra, đã từ chối bình luận. Ông Liam MacDonald, phát ngôn viên của Ủy ban An toàn Giao thông vận tải Canada cho biết: "Chúng tôi không thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào vào thời điểm này vì cuộc điều tra đang diễn ra".

Tổ chức Hàng hải Quốc tế, cơ quan hàng hải của Liên Hiệp Quốc, cho biết bất kỳ báo cáo điều tra nào về thảm họa cũng sẽ được đệ trình để xem xét.