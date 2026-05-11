Tìm thấy thi thể sĩ quan Mỹ mất tích ở Morocco

Thiếu úy Kendrick Lamont Key, Jr. ảnh: lục quân mỹ tại châu âu và châu phi

Theo thông báo từ Lục quân, Thiếu úy Lamont Key Jr. là một trong hai quân nhân Mỹ mất tích cách đây hơn một tuần tại vùng biển ngoài khơi phía nam Morocco, gần khu huấn luyện Cap Draa.

Giới chức quân đội cho biết chiến dịch tìm kiếm quân nhân còn lại vẫn đang được triển khai, với hơn 1.000 quân nhân và nhân viên dân sự của Mỹ lẫn Morocco tham gia.

Cả hai quân nhân đều tham gia cuộc tập trận thường niên có tên Sư tử châu Phi. Tuy nhiên, Đài CBS News dẫn lời phía quan chức quân sự Mỹ cho hay vụ mất tích không liên quan đến hoạt động tập trận.

Theo báo cáo sơ bộ, một nhóm quân nhân trong đó có 2 người đã tổ chức đi bộ ngắm hoàng hôn thì một người không biết bơi rơi xuống biển. Một người khác đã nhảy xuống biển tìm cách cứu đồng đội thì bị sóng lớn đánh trúng và bị cuốn trôi.

Những người khác cũng nỗ lực giải cứu cả hai nhưng không thành công.

Thi thể quân nhân Key đã được một đội tìm kiếm Morocco phát hiện vào khoảng 8 giờ 55 sáng 9.5 (giờ địa phương). Thi thể được tìm thấy dọc bờ biển, cách vị trí 2 người mất tích khoảng 1,6 km. Chưa rõ ông Key là người rơi xuống biển hoặc người nhảy xuống tìm cách cứu hộ.

Thiếu úy Key, 27 tuổi, người thành phố Richmond (bang Virginia). Ông là sĩ quan pháo binh phòng không thuộc Bộ tư lệnh Phòng thủ Tên lửa và Phòng không Lục quân số 10 của Lục quân Mỹ tại châu Âu.