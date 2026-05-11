Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tìm thấy thi thể sĩ quan Mỹ mất tích ở Morocco

Thụy Miên
Thụy Miên
11/05/2026 07:26 GMT+7

Lục quân Mỹ hôm 10.5 thông báo đã tìm thấy thi thể sĩ quan Mỹ mất tích khi tham gia cuộc diễn tập quân sự thường niên tại Morocco, người còn lại vẫn chưa thấy tung tích.

Body of soldier who went missing in Morocco during training exercise recovered, U.S. Army says - Ảnh 1.

Thiếu úy Kendrick Lamont Key, Jr.

ảnh: lục quân mỹ tại châu âu và châu phi

Theo thông báo từ Lục quân, Thiếu úy Lamont Key Jr. là một trong hai quân nhân Mỹ mất tích cách đây hơn một tuần tại vùng biển ngoài khơi phía nam Morocco, gần khu huấn luyện Cap Draa.

Giới chức quân đội cho biết chiến dịch tìm kiếm quân nhân còn lại vẫn đang được triển khai, với hơn 1.000 quân nhân và nhân viên dân sự của Mỹ lẫn Morocco tham gia.

Cả hai quân nhân đều tham gia cuộc tập trận thường niên có tên Sư tử châu Phi. Tuy nhiên, Đài CBS News dẫn lời phía quan chức quân sự Mỹ cho hay vụ mất tích không liên quan đến hoạt động tập trận.

Theo báo cáo sơ bộ, một nhóm quân nhân trong đó có 2 người đã tổ chức đi bộ ngắm hoàng hôn thì một người không biết bơi rơi xuống biển. Một người khác đã nhảy xuống biển tìm cách cứu đồng đội thì bị sóng lớn đánh trúng và bị cuốn trôi.

Những người khác cũng nỗ lực giải cứu cả hai nhưng không thành công.

Thi thể quân nhân Key đã được một đội tìm kiếm Morocco phát hiện vào khoảng 8 giờ 55 sáng 9.5 (giờ địa phương). Thi thể được tìm thấy dọc bờ biển, cách vị trí 2 người mất tích khoảng 1,6 km. Chưa rõ ông Key là người rơi xuống biển hoặc người nhảy xuống tìm cách cứu hộ.

Thiếu úy Key, 27 tuổi, người thành phố Richmond (bang Virginia). Ông là sĩ quan pháo binh phòng không thuộc Bộ tư lệnh Phòng thủ Tên lửa và Phòng không Lục quân số 10 của Lục quân Mỹ tại châu Âu.

Tin liên quan

Hai binh sĩ Mỹ mất tích sau cuộc tập trận tại Morocco

Hai binh sĩ Mỹ mất tích sau cuộc tập trận tại Morocco

Bộ Tư lệnh châu Phi của quân đội Mỹ (AFRICOM) hôm 3.5 thông báo 2 quân nhân nước này đã mất tích ở khu vực tây nam Morocco sau khi tham gia cuộc tập trận quân sự đa quốc gia.

Hàng loạt nhà khoa học Mỹ mất tích bí ẩn, Nhà Trắng nói gì?

Cựu tướng Mỹ chuyên trách UFO mất tích bí ẩn

Khám phá thêm chủ đề

Morocco sĩ quan mỹ quân nhân Mỹ mất tích
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận