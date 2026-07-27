Tìm thấy xác máy bay trong tai nạn làm thay đổi ngành hàng không dân dụng

Tổ chức Air/Sea Heritage Foundation, phối hợp với Deep Sea Vision và chương trình Expedition Unknown của kênh Discovery, đã xác định vị trí xác máy bay ở độ sâu gần 610 m dưới mặt biển, ngoài khơi bờ biển phía bắc Puerto Rico vào tháng trước.

Chiếc Douglas DC-4 rơi ngay sau khi cất cánh từ San Juan vào ngày 11.4.1952, chở theo 64 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Dù tất cả đều sống sót sau cú va chạm ban đầu, nhưng cuối cùng chỉ có 12 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn được cứu sống.

Chủ tịch Quỹ Russ Matthews cho biết nhóm nghiên cứu đã xác nhận danh tính của chiếc máy bay sau khi thu được hình ảnh cho thấy biểu tượng của Pan American và tên "Clipper Endeavor" ở phần mũi.

Ông Matthews nói: "Chúng tôi đã chụp được hình ảnh biểu tượng Pan American và dòng chữ Clipper Endeavor trên mũi máy bay. Điều đó cho chúng tôi biết một cách chắc chắn rằng cuối cùng chúng tôi đã tìm thấy Clipper Endeavor".

Xác máy bay Pan American được tìm thấy ngoài khơi bờ biển phía bắc Puerto Rico vào tháng trước ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Việc tìm kiếm dựa vào một phương tiện không người lái dưới nước (UAV) để lập bản đồ đáy biển và thu thập hàng terabyte dữ liệu. Ông Matthews cho biết dấu hiệu đầu tiên xuất hiện khi các nhà nghiên cứu xem lại hình ảnh cho thấy "xác máy bay nằm rải rác dưới đáy biển như một món đồ chơi trên tấm thảm phòng khách".

Theo những 17 hành khách và thành viên phi hành đoàn sống sót sau tai nạn, tất cả mọi người đều an toàn sau cú va chạm ban đầu Tuy nhiên, sự hoảng loạn nhanh chóng bủa vây khi nhiều hành khách chật vật tìm áo phao, trong khi phi hành đoàn cũng gặp rất nhiều khó khăn khi lấy phao cứu sinh.

Theo Quỹ Lịch sử Pan Am, các tiếp viên đã cố gắng trấn an 64 hành khách. Tổ chức này cho biết: "Mặc dù Clipper được trang bị phao cứu sinh và áo phao cá nhân cho tất cả mọi người trên khoang, nhưng hầu hết hành khách vẫn ngồi chết lặng trên ghế. Đó là một sai lầm đối với 52 người trong số họ". Phi cơ đã chìm sau đó vài phút.

Vụ tai nạn đã thúc đẩy các cải cách an toàn hàng không quan trọng, bao gồm hướng dẫn an toàn trước chuyến bay và trình diễn quy trình khẩn cấp.

Ông Matthews cho biết nhiều thân nhân của các nạn nhân và người sống sót trong thảm họa đã liên hệ với nhóm nghiên cứu sau khi xác máy bay được phát hiện.

"Họ cho chúng tôi hiểu được ý nghĩa của việc biết được nơi yên nghỉ cuối cùng và có được sự bình an trong lòng", ông Matthews nói.

Ông nói thêm rằng những tiến bộ trong công nghệ tìm kiếm dưới nước có thể giúp xác định vị trí các máy bay mất tích từ lâu.

"Điều này cho thấy những gì có thể làm được với công nghệ này. Ngay cả sau 74 năm, vẫn có thể tìm thấy và biết được câu trả lời", ông nói.