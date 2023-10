Tìm về bình an với ‘Hạnh phúc từng giây’ của tác giả Vũ Thành Vinh

Hạnh phúc từng giây gồm 52 chương với nhiều cung bậc cảm xúc, được đúc kết từ những hành trình, câu chuyện tác giả đã thấy hoặc trải qua. NSƯT Vũ Thành Vinh đề cao tính ngắn gọn, súc tích và sức nén của từng khoảnh khắc được chia sẻ, nên tên mỗi câu chuyện chỉ sử dụng những từ như Tĩnh lặng, Bình an, Biết ơn…

Tác giả Vũ Thành Vinh (trái) chia sẻ tại buổi ra mắt sách Hồng Uyên

Anh cho biết: "52 câu chuyện, tương ứng 52 tuần trong năm. Độc giả mỗi tuần đọc 1 câu chuyện, chỉ tốn 1 năm là đọc xong quyển sách. Và như thế, Hạnh phúc từng giây sẽ giúp độc giả có trọn vẹn một năm hạnh phúc".

NSƯT Vũ Thành Vinh hiện đang là Giám đốc Công ty truyền thông Khang (KMedia). Ngoài ra, anh còn là đạo diễn, MC, nhà sản xuất, giám khảo của nhiều chương trình như Solo cùng bolero, Én vàng, Cười xuyên Việt… Năm 2017, anh mắc bệnh và đứng trước lằn ranh sinh tử.

Hơn ai hết, tác giả Vũ Thành Vinh hiểu rõ khao khát, vẻ đẹp của việc được sống, cũng như ao ước sống hạnh phúc. Đó cũng là bắt nguồn cho chủ đề "Hạnh phúc", nhằm khơi gợi cho người đọc ý chí vượt qua nghịch cảnh, thúc đẩy sự lắng nghe bản thân, tìm kiếm ý nghĩa và cảm nhận niềm vui trong từng giây cuộc sống.

Buổi giao lưu và ra mắt sách Hạnh phúc từng giây thu hút đông đảo sự tham gia của độc giả trẻ Hồng Uyên

Chia sẻ về lý do sáng tác Hạnh phúc từng giây, tác giả Vũ Thành Vinh cho biết anh muốn viết cho các con của mình, để các con biết thêm nhiều câu chuyện hay. Anh nhận thấy những mất mát, đau thương từ đại dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc hay sức khỏe thể chất mà còn cả tinh thần. Do vậy, anh muốn truyền tải lối suy nghĩ sự tích cực, mở ra thêm một con đường tìm về bình an và hạnh phúc cho người đọc.