Tiểu thuyết ‘Phố Tàu’ của Thuận đoạt giải Dịch thuật Quốc gia Mỹ

Tác giả Thuận, sinh năm 1967, tốt nghiệp ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Pyatigorsk (CHLB Nga), cao học ĐH Paris 7 và ĐH Sorbonne. Chị là tác giả của Made in Vietnam, Chỉ còn 4 ngày là hết tháng tư, Thang máy Sài Gòn... Phố Tàu (China Town) do NXB Đà Nẵng ấn hành tháng 2.2005 viết về thân phận của những kẻ tha hương. Toàn bộ câu chuyện của tiểu thuyết chỉ gói gọn trong 2 giờ đồng hồ.

Các tác phẩm của Thuận B.T

Giải NTA dành cho "những dịch giả văn học đã có đóng góp xuất sắc cho nền văn học tiếng Anh bằng cách tái tạo một cách thuần thục sức mạnh nghệ thuật của một cuốn sách có chất lượng".

Chủ tịch ALTA Ellen Elias-Bursać cho biết: "Giải thưởng Dịch thuật Quốc gia đầu tiên đã được trao cách đây 25 năm tại hội nghị ALTA được tổ chức ở Guadalajara, Mexico vào năm 1998, và trong một phần tư thế kỷ kể từ đó, 38 dịch giả văn học đã được vinh danh vì những bản dịch của họ từ 18 ngôn ngữ khác nhau".

Hơn 100 thành viên của ALTA đã dành thời gian để nghiền ngẫm vô số tác phẩm; họ tìm đến những độc giả có chuyên môn để đánh giá từng tác phẩm.

Ban giám khảo văn xuôi năm nay là Natascha Bruce, Shelley Frisch, Jason Grunebaum, Sawad Hussain và Lytton Smith. Ban giám khảo thơ gồm Pauline Fan, Heather Green và Shook. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 11.11 tới và mỗi dịch giả nhận thưởng 4.000 USD.

Bìa cuốn Spadework for a Palace của László Krasznahorkai AMAZON

Ở hạng mục văn xuôi: Phố Tàu (Thuận) do Nguyễn An Lý dịch từ tiếng Việt, I'd Like to Say Sorry, but There's No One to Say Sorry To (Mikołaj Grynberg) do Sean Gasper Bye dịch từ tiếng Ba Lan, Spadework for a Palace (László Krasznahorkai) do John Batki dịch từ tiếng Hugary, So Distant From My Life (Monique Ilboudo) do Yarri Kamara dịch từ tiếng Pháp…

Hạng mục thơ, giải thưởng thuộc về: Cicada (Phoebe Giannisi) do Brian Sneeden dịch từ tiếng Hy Lạp, Flight and Metamorphosis (Nelly Sachs) do Joshua Weiner và Linda B. Parshall dịch từ tiếng Đức, The Threshold (Iman Mersal) do Robyn Creswell dịch từ tiếng Ả Rập, The Water People (Venus Khoury-Ghata) do Marilyn Hacker dịch từ tiếng Pháp…

Các bản dịch của Nguyễn An Lý chủ yếu từ tiếng Anh sang tiếng Việt, bao gồm tác phẩm của nhiều tác giả như Margaret Atwood, Kazuo Ishiguro, George Orwell và Amos Oz. Phố Tàu là bản dịch đầu tiên của cô sang tiếng Anh.