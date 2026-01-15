Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Timothée Chalamet và Kylie Jenner đã dọn về sống chung với nhau?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
15/01/2026 12:04 GMT+7

Dù liên tiếp gặt hái giải thưởng trong sự nghiệp diễn xuất, nhưng vai diễn đáng nhớ nhất của Timothée Chalamet ở thời điểm hiện tại có lẽ là cuộc sống chung như vợ chồng với Kylie Jenner, theo tiết lộ từ một nguồn tin thân cận với cặp đôi.

Nguồn tin chia sẻ với Page Six hôm 14.1 cho biết, Timothée Chalamet Kylie Jenner - cặp đôi từng bị xem là mối quan hệ mang tính chiêu trò truyền thông của Hollywood, đã sống chung tại Los Angeles (Mỹ) hơn một năm qua.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner đã dọn về sống chung với nhau?- Ảnh 1.

Cặp đôi được cho là đã sống chung tại Los Angeles (Mỹ) hơn một năm

Ảnh: WireImage

Mối quan hệ từng bị nghi ngờ giờ sắp thành vợ chồng

Dù xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Timothée Chalamet và Kylie Jenner đã bí mật kết hôn, song nguồn tin thân cận với cặp đôi khẳng định cả hai chưa chính thức làm đám cưới. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, họ gần như đã là vợ chồng.

"Họ quấn quýt với nhau và hầu như lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau", nguồn tin cho biết, đồng thời tiết lộ Timothée Chalamet ngày càng gắn bó với cuộc sống gia đình của Kylie Jenner, bao gồm hai con riêng của cô là Stormi (7 tuổi) và Aire Webster (3 tuổi) - kết quả từ mối tình trước đó với rapper Travis Scott.

Ngày 11.1, tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 83, Timothée Chalamet gây chú ý khi gọi Kylie Jenner là "người bạn đời" trong bài phát biểu nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài/nhạc kịch với bộ phim Marty Supreme.

"Dành cho bố mẹ tôi và cho người bạn đời của tôi, tôi yêu mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều", nam diễn viên 9X phát biểu trên sân khấu.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner đã dọn về sống chung với nhau?- Ảnh 2.

Trong bài phát biểu nhận giải tại Quả cầu vàng 2026, Timothée Chalamet đã công khai gọi Kylie Jenner là "người bạn đời" của mình

Ảnh: goldenglobes

Trong suốt gần 3 năm hẹn hò, cặp đôi chủ yếu giữ kín đời sống riêng tư. Tuy nhiên, thời gian gần đây, họ xuất hiện công khai nhiều hơn tại các sự kiện lớn.

Đầu năm 2026, Kylie Jenner tháp tùng Timothée Chalamet tới lễ trao giải Critics' Choice Awards. Tại đây, nam diễn viên công khai bày tỏ tình cảm sau khi giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Marty Supreme.

"Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người bạn đồng hành suốt 3 năm qua. Cảm ơn em vì nền tảng mà chúng ta đã xây dựng. Anh yêu em. Anh không thể làm được điều này nếu thiếu em. Xin cảm ơn từ tận đáy lòng", Timothée Chalamet chia sẻ, trong khi Kylie Jenner đáp lại bằng khẩu hình miệng "Em yêu anh".

Timothée Chalamet và Kylie Jenner đã dọn về sống chung với nhau?- Ảnh 3.

Timothée Chalamet được xem là điểm tựa tinh thần của Kylie Jenner sau nhiều biến cố tình cảm

Ảnh: FilmMagic

Tháng 12.2025, cả hai cùng xuất hiện tại buổi công chiếu bộ phim mới của đạo diễn Josh Safdie với trang phục màu cam đồng điệu bằng chất liệu da đến từ thương hiệu Chrome Hearts.

Một nguồn tin từng nói với Page Six rằng Timothée Chalamet - người quen thuộc với ánh hào quang từ sớm, đóng vai trò như điểm tựa tinh thần cho Kylie Jenner - người cũng trưởng thành trước công chúng thông qua chương trình truyền hình thực tế.

"Sau khi phải lớn lên quá nhanh, việc ở bên một người như Timothée mang đến cho Jenner một mối quan hệ ổn định, lành mạnh và ấm áp", nguồn tin nhận định.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner lần đầu bị bắt gặp cùng nhau vào tháng 1.2023 tại một buổi trình diễn thời trang của Jean Paul Gaultier trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Haute Couture Paris. Đến tháng 9 cùng năm, cả hai tiếp tục xuất hiện bên nhau tại một buổi hòa nhạc của Beyoncé.

