Tin ‘Barbie’ bị cấm chiếu ở Việt Nam được truyền thông quốc tế chú ý

Sáng 3.7, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành xác nhận việc cấm chiếu Barbie tại Việt Nam. "Cục Điện ảnh đã ra quyết định cấm phát hành do phim có xuất hiện đường lưỡi bò", ông Vi Kiến Thành trao đổi với Thanh Niên. Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Hiện tại, Việt Nam là quốc gia đầu tiên cấm phát hành phim Barbie WARNER BROS

Việc Barbie bị cấm chiếu tại Việt Nam không những thu hút dư luận trong nước mà còn được truyền thông quốc tế hết sức quan tâm. Chưa đầy 24 giờ sau khi thông tin được các báo Việt Nam đăng tải, hàng loạt tờ báo, trang tin nước ngoài uy tín như The Guardian, Bloomberg, Reuters, The Independent, Variety, Deadline, SCMP… cũng nhanh chóng cập nhật sự việc này. Truyền thông quốc tế không chỉ dẫn nguồn từ các tờ báo lớn của Việt Nam mà còn cung cấp thêm cho độc giả nhiều thông tin nền về yếu tố "đường lưỡi bò".

Báo quốc tế cũng nhắc đến một số trường hợp phim nước ngoài bị cấm phát hành tại Việt Nam với lý do tương tự như Abominable, Uncharted, Put your head on my shoulder, Pine gap. Điều này góp phần thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế đối với vấn đề bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.

Variety đưa tin Barbie bị cấm chiếu ở Việt Nam CHỤP MÀN HÌNH

The Guardian thông tin Barbie bị cấm chiếu tại Việt Nam do có xuất hiện "đường chín đoạn" phi pháp CHỤP MÀN HÌNH

Barbie là một trong những bộ phim được mong chờ nhất năm 2023. Phim được nhiều người quan tâm do khai thác nhân vật gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ - búp bê Barbie với một lăng kính độc đáo.

Barbie được "cầm trịch" bởi đạo diễn Greta Gerwig, người từng làm nên nhiều tác phẩm điện ảnh được giới điện ảnh hàn lâm đánh giá cao như Ladybird, The little women.

Tác phẩm có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao như: Margot Robbie, Ryan Gosling, Simu Liu, Will Ferrell, John Cena… Cho đến nay, Warner Bros. chưa đưa ra tuyên bố chính thức về lệnh cấm này của Việt Nam.

Nữ chính phim Barbie - Margot Robbie tại buổi giới thiệu phim ở Seoul (Hàn Quốc) SHUTTERSTOCK

Được ấn định công chiếu toàn cầu vào ngày 21.7.2023, Barbie hiện đang được quảng bá rầm rộ. Đoàn phim cũng bắt đầu khởi động cinetour giao lưu cùng khán giả quốc tế tại Úc và Hàn Quốc. Trước thông tin phim bị cấm chiều do có "đường lưỡi bò", nhiều khán giả bình luận ủng hộ quyết định này.