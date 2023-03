Tin Covid-19: Tổng giám đốc WHO tự tin đại dịch kết thúc trong năm nay

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus REUTERS

Đài Fox News ngày 20.3 đưa tin Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông tự tin rằng đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc trong năm nay.

"Chúng tôi chắc chắn với quan điểm tốt hơn nhiều vào thời điểm này so với bất cứ lúc nào trong đại dịch", ông phát biểu trong một cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ).

Ông lưu ý rằng trong 4 tuần qua, số ca tử vong được ghi nhận hằng tuần thấp hơn thời điểm trước khi công bố đại dịch vào tháng 3.2020.

"Tôi tự tin rằng trong năm nay, chúng ta sẽ có thể nói rằng Covid-19 đã không còn là tình trạng khẩn cấp y tế gây quan ngại quốc tế", ông phát biểu.

Số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tiếp tục có xu hướng giảm trên toàn thế giới.

Tính đến ngày 6.3, số ca tử vong hằng tuần trên toàn cầu là 5.048. Con số này giảm hơn 26% so với tuần trước đó, và giảm nhiều so với đỉnh dịch là 102.000 ca tử vong hồi tháng 1.2021, theo dữ liệu của WHO.

Số ca nhiễm hằng tuần giảm xuống còn 812.555 trên toàn cầu, giảm 21,65% so với tuần trước đó. Đỉnh điểm là 44,3 triệu ca vào tháng 12.2022.

Tại Mỹ, tính đến ngày 15.3, số ca nhiễm hằng tuần giảm còn 149.955, sau khi đạt đỉnh 5,6 triệu ca vào ngày 19.1.2022, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC).

Số ca tử vong hằng tuần giảm còn 1.706, so với đỉnh điểm là 23.478 vào ngày 13.1.2021 và 17.357 ca vào ngày 2.2.2022.

Tuy nhiên, dù dự báo lạc quan, WHO vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng công bố chấm dứt đại dịch vào lúc này. "Chúng ta vẫn chưa đến lúc đó. Tuần trước, vẫn có hơn 5.000 ca tử vong được ghi nhận. Đó là con số quá nhiều đối với một bệnh có thể phòng ngừa và điều trị", theo ông Ghebreyesus.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc WHO còn nhấn mạnh nhu cầu xác định nguồn gốc đại dịch Covid-19, vốn đến nay vẫn chưa có một kết luận chính thức.