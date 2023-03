Tin Covid-19: Trung Quốc chi 24,6 tỉ USD cho công tác phòng dịch

Xét nghiệm diện rộng nhằm phát hiện Covid-19 được Trung Quốc áp dụng trong thời gian dài REUTERS

Dự thảo ngân sách được trình tại Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc) khóa 14 cho thấy khoản chi 170 tỉ nhân dân tệ, chủ yếu trợ cấp cho các địa phương tiếp tục thực thi các biện pháp phòng chống dịch.

Trung Quốc tiếp tục cảnh giác trước dịch bệnh

Tại phiên khai mạc Quốc hội Trung Quốc hôm 5.3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đọc báo cáo công tác với nội dung dịch Covid-19 nằm trong số những yếu tố nội bộ và quốc tế “vượt quá dự kiến”, gây nên ảnh hưởng cho nền kinh tế nước này vào năm ngoái.

Vì vậy, Thủ tướng Lý cho rằng cần tiếp tục thực thi các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát dịch một cách khôn ngoan hơn. Ưu tiên sẽ là phát hiện sớm và ngăn ngừa những ca nặng, đặc biệt trong số những người lớn tuổi, trẻ em và người có bệnh nền.

“Cần nâng cấp vắc xin Covid-19 và điều chế thêm các dòng thuốc điều trị mới”, ông Lý kêu gọi.

Dự kiến Quốc hội Trung Quốc sẽ bỏ phiếu thông qua dự thảo ngân sách vào ngày cuối cùng của phiên toàn thể hôm 13.3.

Theo tờ South China Morning Post hôm nay 6.3, các khoản chi dự kiến cho công tác phòng dịch năm nay bao gồm trợ cấp cho nhân viên y tế, chi phí tiêm phòng, điều trị Covid-19.

“[Khoản quỹ] sẽ hỗ trợ việc thi hành nghiêm túc và ổn định chính sách xử lý Covid-19 với các biện pháp ứng phó bệnh truyền nhiễm nhóm B”, theo báo cáo của Bộ Tài chính Trung Quốc.

Ngày 8.1, Trung Quốc hạ cấp ứng phó Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B, theo đó chỉ thực hiện công tác điều trị và những biện pháp cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh.

Báo cáo gây sốc về tình trạng Covid-19 kéo dài

Trong một diễn biến liên quan, báo cáo tổng quát đăng trên Journal of the Royal Society of Medicine đưa ra kết luận gây sốc: nguy cơ hư hại nội tạng tiếp tục ám ảnh các bệnh nhân mắc triệu chứng Covid-19 kéo dài.

Cuộc nghiên cứu phát hiện có đến 59% số bệnh nhân thuộc diện này bị tổn hại cơ quan nội tạng sau 1 năm kể từ thời điểm mắc bệnh. Nguy cơ vẫn xảy ra đối với những người không bị những triệu chứng nặng.

Báo cáo ghi nhận tổng cộng 536 bệnh nhân mắc chứng Covid-19 kéo dài tham gia, tập trung vào những bệnh nhân bị khó thở, rối loạn chức năng nhận thức, tình trạng sức khỏe kém.

Trong số này, 331 người (62%) bị nội tạng hư hại sau 6 tháng kể từ khi mắc bệnh. Sau 12 tháng, nguy cơ tổn hại một cơ quan nội tạng vẫn xảy đến cho 59% số bệnh nhân, theo tác giả báo cáo, giáo sư Amitava Banerjee của Đại học London (Anh).