Kinh tế Ngân hàng

Tín dụng bất động sản TP.HCM, Đồng Nai tăng gần 11%

Thanh Xuân
Thanh Xuân
05/10/2025 17:56 GMT+7

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, tín dụng bất động sản khu vực Đông Nam bộ (TP.HCM, tỉnh Đồng Nai) tính đến cuối tháng 8 tăng 10,9% so với cuối năm, đạt 1,465 triệu tỉ đồng.

Với mức tăng 10,9%, các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai đã cho vay bất động sản tăng thêm khoảng 140.000 tỉ đồng; dư nợ đạt 1,465 triệu đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, tăng trưởng tín dụng bất động sản cao hơn so với tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn. Cụ thể, 8 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng bất động sản tăng 10,9% so với cuối năm và chiếm 27,1% trong tổng dư nợ tín dụng. Trong khi đó, dư nợ tín dụng chung trên địa bàn khu vực Đông Nam bộ tăng 7,7%. 

Tín dụng bất động sản TP.HCM, Đồng Nai tăng gần 11%- Ảnh 1.

Tăng trưởng tín dụng tại khu vực Đông Nam bộ tăng gần 11%

ẢNH: NGỌC THẮNG

Riêng TP.HCM (cũ), vẫn là địa bàn có quy mô và tổng dư nợ tín dụng bất động sản lớn nhất, đạt 1,212 triệu tỉ đồng, chiếm 82,7% tổng dư nợ tín dụng bất động sản khu vực Đông Nam bộ và tăng 11,6% so với cuối năm. Trong đó, tín dụng cho vay nhà ở (gồm nhà ở thương mại và nhà ở xã hội) đạt 783.000 tỉ đồng, chiếm 53,4% trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản và tăng 7,4% so với cuối năm. Đây là lĩnh vực động lực tăng trưởng thị trường bất động sản, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhà ở và phát triển thị trường nhà ở. Vì vậy, tăng trưởng tín dụng lĩnh vực này, phản ánh diễn biến thị trường bất động sản phân khúc nhà ở theo xu hướng tăng trưởng trong thời gian qua.

Ngoài ra, tín dụng bất động sản lĩnh vực đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh du lịch, dịch vụ và xây dựng, sửa chữa cao ốc văn phòng… có mức tăng trưởng khác nhau gắn liền với xu hướng phát triển của ngành lĩnh vực này và chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ tín dụng bất động sản. Trong đó cho vay xây dựng, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt 79.500 tỉ đồng, chiếm 5,5% tổng dư nợ tín dụng bất động sản và tăng 4,7% so với cuối năm; cho vay xây dựng, cải tạo, mua, thuê mua… văn phòng cao ốc đạt 23.100 tỉ đồng, chiếm 1,6% tổng dư nợ tín dụng bất động sản và giảm 13,8% so với cuối năm; cho vay lĩnh vực bất động sản du lịch (gồm nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng…) đạt 26.500 tỉ đồng chiếm 1,8% so với tổng dư nợ tín dụng bất động sản, giảm 3,9% so với cuối năm, nhưng lĩnh vực xây dựng cải tạo, mua, thuê mua khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tăng 11,5% so với cuối năm.

Ông Nguyễn Đức Lệnh cho hay: "Tín dụng cho vay lĩnh vực bất động sản với mục đích để ở, để sử dụng (bất động sản tiêu dùng) vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ tín dụng của loại hình này. Tín dụng cho vay bất động sản chủ yếu là tín dụng trung, dài hạn (chiếm 96% tổng dư nợ tín dụng bất động sản), nguồn vốn sử dụng cho vay là vốn trung dài hạn, vì vậy, quá trình tăng trưởng tín dụng bất động sản gắn liền với quá trình khai thác và sử dụng vốn hợp lý của các tổ chức tín dụng, vừa đảm bảo an toàn và hiệu quả, an toàn hoạt động ngân hàng, đảm bảo thực hiện quy định. Đồng thời, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển hiệu quả các thị trường, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế".

