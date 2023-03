Tín dụng đen vẫn tung hoành bất chấp: Bao giờ 'vay tiền nhanh' thôi bôi bẩn phố phường TP.HCM

Về vấn nạn 'tín dụng đen', thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, TP.HCM hiện có hơn 200 ứng dụng cho vay trực tuyến có yếu tố do người nước ngoài cầm đầu, hoạt động có sự liên kết, chặt chẽ với các nghi can trong nước.