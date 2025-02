Tin được không, lãi vay mua nhà chưa tới 4%

Người trẻ nhiều cơ hội vay lãi thấp

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa triển khai gói vay vốn 16.000 tỉ phục vụ nhu cầu cho người trẻ mua nhà với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,99%/năm. Gói cho vay này được triển khai khi trước đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại nghiên cứu, tiếp tục có gói tín dụng cho khách hàng trẻ.

SHB tung mức lãi suất cho vay mua nhà đối với khách hàng trẻ từ 3,99%/năm ẢNH; HUY TÙNG

Ngoài ra, SHB còn tăng thời gian cho vay của sản phẩm này lên đến 35 năm. Để giảm bớt áp lực trả nợ, ngân hàng đưa ra lịch trả nợ gốc thiết kế riêng theo khả năng tài chính (trả góp số tiền gốc bằng nhau, tăng dần theo tần suất định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc tối đa 6 tháng/lần). Khách hàng còn được miễn trả gốc đến 60 tháng đầu tiên - tương đương 5 năm và được tặng kèm thẻ tín dụng, hạn mức thấu chi hấp dẫn. Khách hàng sẽ được vay tối đa 90% giá trị tài sản dự định mua. Khách hàng vay mua nhà có thể linh hoạt trong việc lựa chọn tài sản thế chấp phù hợp như giấy tờ có giá, số dư tiền gửi, bất động sản dự định mua qua vốn vay, bất động sản đã sở hữu khác hoặc ô tô.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng đã triển khai gói vay "Ngôi nhà đầu tiên" cho người trẻ vay. Thời gian cho vay lên đến 30 năm, thời gian cố định lãi suất kỳ đầu tiên lên đến 5 năm, lãi suất vay từ 5,5%/năm. Điều đặc biệt là linh hoạt trả nợ với số tiền nhỏ trong những năm đầu và tăng dần theo thu nhập trong tương lai của khách hàng trẻ. Phương thức trả nợ gốc linh hoạt, chỉ cần trả từ 2% số vốn gốc/năm. Ví dụ, khách hàng có thu nhập 30 triệu đồng/tháng, vay 3 tỉ đồng, phần tiền gốc năm đầu trả 2%, tương ứng 60 triệu đồng tiền gốc (5 triệu đồng/tháng). Thời gian cho vay 30 năm, NH cũng không tính phí trả nợ trước hạn trong một số điều kiện. Ngoài ra ngân hàng còn ân hạn thời gian trả nợ gốc tối đa 12 tháng kể từ khi khoản vay được giải ngân, miễn phí định giá tài sản bảo đảm và ưu đãi phí trả nợ trước hạn khi trả định kỳ hàng tháng.

Mặc dù không công bố các gói vay cho khách hàng trẻ nhưng một số NH hiện cũng có chương trình cho vay với lãi suất khá cạnh tranh. Chẳng hạn, Ngân hàng Shinhan Bank mới đây đã giảm lãi suất cho vay mua nhà từ 0,05 - 1%/năm so với cuối năm 2024. Khách hàng vay vốn mua nhà có 3 mức lãi suất có thể lựa chọn. Cụ thể, lãi suất vay cố định trong 12 tháng vay đầu tiên ở mức 5,85%/năm; cố định 24 tháng là 6,9%/năm; lựa chọn 3 cố định 36 tháng ở mức 7%/năm. Ngân hàng thương mại có vốn nhà nước hiện có mức lãi suất cho vay mua nhà khá cạnh tranh. BIDV cho khách hàng vay với lãi suất từ 6 - 6,8%/năm cố định trong 6 - 24 tháng vay đầu. Những khách hàng vay vốn mua nhà ở Hà Nội, TP.HCM sẽ có mức lãi suất thấp hơn 0,3% ở một số sản phẩm. Agribank dành 30.000 tỉ đồng cho khách hàng cá nhân vay tiêu dùng với lãi suất từ 4,5 - 5,5%/năm đối với khoản vay ngắn hạn, từ 6 - 6,5%/năm đối với khoản vay từ 24 - 60 tháng. Vietcombank cũng triển khai cho vay mua nhà, xây nhà, mua xe ô tô, vay tiêu dùng… với lãi suất từ 5,5%/năm.

Cá nhân vay mua nhà, xe, tiêu dùng tăng

Tăng trưởng tín dụng cho vay bất động sản vẫn tăng trong thời gian qua. Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tính đến cuối năm 2024 tăng 16,11% so với cuối năm 2023. Trong đó dư nợ tiêu dùng bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 60%; dư nợ kinh doanh bất động sản chiếm khoảng tỷ trọng khoảng 40%. Dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm tỷ trọng 21,46%, tăng 13,47% so với cuối năm 2023. Riêng tại TP.HCM, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng trên địa bàn trong năm 2024 tăng 10,4% so với cuối năm 2023, chiếm 28,2% tổng dư nợ tín dụng, đạt trên 1,111 triệu tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM thông tin, tăng trưởng tín dụng tiêu dùng năm 2024 nhanh hơn so với năm 2023 (chỉ tăng 6,9%), trong đó, cho vay trung dài hạn, cho vay mua, thuê mua, xây dựng và sửa chữa nhà để ở vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 61,3% trong tổng dư nợ tín dụng cho vay tiêu dùng. Đến nay, dư nợ cho vay mua đồ dùng và trang thiết bị gia đình đạt gần 160.000 tỉ đồng, chiếm 14,2% trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng và tăng 35,9% so với năm 2023.

Ông Nguyễn Đức Lệnh dự báo, cho vay tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2025. Nhu cầu chi tiêu, tiêu dùng tăng và việc tăng trưởng tín dụng tiêu dùng lĩnh vực này sẽ kích thích sản xuất doanh phát triển. Qua đó thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ và kinh tế tăng trưởng, phát huy vai trò động lực tăng trưởng của tiêu dùng và tín dụng tiêu dùng.