Tín hiệu vui từ xứ tơ tằm Bảo Lộc

Đi qua những vạt đồi xanh tít tắp màu dâu, ông Bùi Văn Huyên, Giám đốc Công ty cổ phần Tơ lụa Bảo Lộc, nói: "Tính diện tích toàn vùng Bảo Lộc (Lâm Đồng), kéo lên cả Gia Lai, Đắk Lắk, hiện có hơn 10.000 ha dâu, cho ra sản lượng tơ đến 2.000 tấn/năm. Dâu hiện nay tiêu thụ tốt nên bà con tập trung vào kỹ thuật chăm sóc, nhập các giống mới năng suất tốt hơn. Ngày xưa khi tằm ăn rỗi, người nông dân phải đi hái từng lá, tốn công lao động. Bây giờ kỹ thuật nuôi tằm cũng khác, tằm ăn rỗi cho nuôi trên sàn nhà, trước phải nuôi trên nong. Lá dâu không hái mà cắt cành, để cả cho tằm ăn, nhàn hơn nhiều, vừa nhanh vừa hiệu quả".

Nghề trồng dâu nuôi tằm ở Bảo Lộc đang thực sự khởi sắc trở lại. Nhớ có thời những cỗ máy ươm tơ, dệt lụa từng đắp chiếu khi thị trường ảm đạm, nghề trồng dâu lại đối mặt với cơn sóng thay đổi cơ cấu cây trồng, khi cà phê, sầu riêng có giá trị hơn, diện tích trồng dâu theo kiểu canh tác cũ bị thu hẹp. Cộng thêm những loại phân, thuốc dùng cho các cây trồng khác khi phun xịt ảnh hưởng đến cây dâu, kéo theo nghề nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa lao đao bởi con tằm rất nhạy cảm, chỉ một ảnh hưởng nhỏ bởi thời tiết, mưa nắng, lá dâu không đảm bảo vệ sinh, là tằm ngã bệnh.

Tằm nuôi đang vào thời kỳ ăn rỗi ẢNH: LAM PHONG

Với những nỗ lực của các nhà sản xuất, ươm tơ, dệt lụa, cùng niềm đam mê với nghề tơ tằm và sự tự hào thương hiệu Việt, ngành tơ tằm Bảo Lộc dần hồi sinh nhờ những người nuôi tằm có tâm, những thợ dệt yêu nghề, những khát khao mang lụa Việt ra thế giới. Nói đến tơ lụa ở thị trường thế giới, người biết đến lụa Việt không nhiều, biết đến lụa Bảo Lộc càng ít hơn, nhưng xứ tơ tằm Bảo Lộc là nơi cung cấp hơn 70% nguyên liệu cho thị trường sản xuất lụa ở Việt Nam và cả Lào, Campuchia, Thái Lan, gia công nhiều đơn hàng cho các thị trường khó tính như Nhật Bản, Ý, Hàn Quốc… với chất lượng và kỹ thuật đáp ứng được các yêu cầu cao.

Đến nhà máy Tơ lụa Bảo Lộc, dù là ngày cuối tuần, đội nhân công dệt vẫn đang tất bật cho kịp đơn hàng xuất sang thị trường Nhật Bản. Ở nhà máy ươm tơ Nhật Minh, hai dãy ươm tơ vẫn đang hoạt động hết công suất…

Ông Huỳnh Tấn Phước, Giám đốc Công ty ươm tơ Nhật Minh, cũng là Chủ tịch Vietnam Silk House, người gắn bó với ngành ươm tơ hơn 30 năm và góp công đưa lụa Bảo Lộc, lụa Việt đến thị trường thế giới thông qua các sản phẩm thời trang kết hợp cùng các nhà thiết kế, cho biết những tín hiệu tốt của ngành sản xuất tơ tằm: "Ngành tơ tằm hiện nay phát triển tốt, thị trường chủ yếu là Ấn Độ từ 10 năm nay, vì phần nhờ nhu cầu lớn, cùng chính sách thuế quan. Còn ở góc độ quảng bá hình ảnh lụa tơ tằm Bảo Lộc, tôi thường nghiên cứu các mẫu sản phẩm mới, kết hợp nghệ nhân từ các làng nghề truyền thống lâu đời của Việt Nam để họ dệt ra những loại sản phẩm phù hợp, tiếp đến kết nối với các nhà thiết kế thời trang tạo nên những bộ sưu tập độc đáo, đem đến sàn diễn thời trang quốc tế. Cọ xát tại các sân chơi lớn ở Ý, Mỹ, Đức… không chỉ là cơ hội cho mình học hỏi mà cũng để thấy chất lượng lụa mình không hề kém cạnh".

Nhiều đơn hàng từ Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản… yêu cầu thực hiện những sản phẩm khó đều được đáp ứng, nâng tầm uy tín ngành tơ tằm Bảo Lộc, cũng như dần khẳng định thương hiệu tơ lụa Việt đang dần hội nhập toàn cầu. Ông Bùi Văn Huyên chia sẻ thêm: "Ngày trước chúng tôi phải đi tìm khách hàng, còn bây giờ đa phần là họ tự tìm đến".

Giống dâu mới, năng suất vượt trội với lá to gấp 4 - 5 lần loại dâu cũ ẢNH: LAM PHONG

Tằm nhả kén, rụt chân là đến giai đoạn thu hoạch. Một kén tốt, khỏe kéo ra sợi tơ dài 800 - 1.000 m ẢNH: LAM PHONG

ẢNH: LAM PHONG

Kỹ thuật ươm tơ bằng dây chuyền tạo năng suất cao ẢNH: LAM PHONG

Một dãy ươm tơ của Công ty Nhật Minh, mỗi dãy trung bình 200 - 220 mối ẢNH: LAM PHONG

Sản xuất tơ thô ở Công ty cổ phần Tơ lụa Bảo Lộc ẢNH: LAM PHONG

Công đoạn se sợi ẢNH: LAM PHONG

Công đoạn nối sợi, nếu sợi tơ khỏe, dài, mảnh, ít mối nối sẽ dệt thành lụa chất lượng cao ẢNH: LAM PHONG

ẢNH: LAM PHONG

Gia công sợi thô ở Công ty Á Châu ẢNH: LAM PHONG

Đơn hàng xuất khẩu sang Nhật Bản đang được gia công tại thủ phủ tơ tằm Việt Nam ẢNH: LAM PHONG

Công đoạn kiểm tra lỗi trước khi xuất xưởng ẢNH: LAM PHONG

ẢNH: LAM PHONG

Ông Huỳnh Tấn Phước, người đam mê nghiên cứu và đem sản phẩm tơ lụa Bảo Lộc ra thế giới ẢNH: LAM PHONG