'Lâm Đồng biển xanh' không thể chậm chân thêm

Quốc Hanh
Quốc Hanh
10/09/2025 06:55 GMT+7

Với chiều dài bờ biển 192 km, Bình Thuận cũ trở thành lợi thế đặc biệt của Lâm Đồng. Nhưng nếu thiếu tầm nhìn chiến lược và hành động quyết liệt, nguồn lực đất ven biển có nguy cơ tiếp tục lãng phí.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng mới thừa hưởng 192 km bờ biển từ Vĩnh Hảo (Tuy Phong) đến Sơn Mỹ (Hàm Tân), với khoảng 760 km² đất ven biển (nếu tính từ mép biển vào sâu 5 km). Đây là tài nguyên đặc hữu, còn gọi là "đất vàng" mà Lâm Đồng và Đắk Nông cũ chưa từng có, trở thành tài nguyên quý giá để phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi khảo sát toàn tuyến ven biển cuối tháng 7, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định nguồn lực đất đai ven biển "Lâm Đồng biển xanh" là rất lớn, nhưng nhiều dự án đang chậm tiến độ, vướng giải phóng mặt bằng, gây lãng phí. Ông Mười nhấn mạnh, cần phải có cách làm quyết liệt để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai ven biển.

Kỳ vọng của ông Mười không phải không có lý do. Bình Thuận cũ từng giao đất cho hàng trăm dự án ven biển. Tuy nhiên, có khá nhiều dự án chậm triển khai lại nằm ở những khu đất vàng. Kết quả kiểm tra của Cục Quản lý đất đai (thuộc Bộ TN-MT cũ vào năm 2023) từng chỉ rõ hàng trăm héc ta đất ven biển chưa được đưa vào khai thác, sử dụng. Thậm chí có những dự án giao đất hàng chục năm vẫn bất động, không triển khai; gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Hiện nay, Lâm Đồng đang tập trung tháo "nút thắt" giải phóng mặt bằng ở các dự án ven biển. Một mặt để đưa đất vào sử dụng, góp phần tăng trưởng GRDP, mặt khác để tìm ra những dự án chây ì, kém hiệu quả để thu hồi đất. Đây là cách giải duy nhất bài toán lãng phí đất đai và quyết tâm đổi mới tăng trưởng ở vùng đất ven biển vốn đầy tiềm năng.

Nhưng Lâm Đồng cũng cần xây dựng chiến lược dài hạn cho vùng đất ven biển với ba trụ cột: phát triển du lịch - nghỉ dưỡng; bảo tồn hệ sinh thái ven biển; kết nối hạ tầng cảng biển, sân bay, đường cao tốc.

Đất ven biển là "của để dành" vô giá, chỉ trở thành sức mạnh khi được khai thác bằng cả tâm huyết, quyết tâm, tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh.

