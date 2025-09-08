Ngăn chặn hiểm họa

Trung tuần tháng 8 vừa qua, một người phụ nữ chở cá đến chợ, khi đang băng qua lối đi tự mở cắt đường sắt bắc - nam ở xã Trung Lộc, Nghệ An thì bị tàu hỏa tông trúng, khiến nạn nhân tử vong. Hiện trường vung vãi cá khiến những người chứng kiến vô cùng xót xa.

Với hơn 90 km đường sắt chạy qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 73 đường ngang có rào chắn, cảnh báo tự động và 98 lối đi do người dân địa phương tự mở. Từ đầu năm đến nay, đã có 8 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 3 người chết, 6 người bị thương. Mới đây, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã đề nghị cho rào chắn, đóng vĩnh viễn các lối đi tự mở qua đường sắt nhằm bảo vệ an toàn cho người dân.

Đường ngang tự mở là những lối đi nhỏ, cắt qua đường sắt xuất phát từ nhu cầu đi lại, rút ngắn quãng đường đến đồng ruộng, chợ búa hoặc nối ra đường lớn. Nhưng phía sau sự tiện lợi trước mắt ấy là hiểm họa khôn lường. Không có rào chắn, chuông cảnh báo tự động nên người điều khiển xe máy, xe đạp, thậm chí cả người đi bộ vì chủ quan, không quan sát kỹ, đã bị tàu hỏa đâm phải. Mỗi vụ tai nạn đều để lại nỗi đau khó bù đắp cho gia đình nạn nhân và ảnh hưởng đến ngành đường sắt.

Đường sắt là loại hình giao thông đặc thù nên pháp luật đã quy định rõ chỉ được mở đường ngang khi có sự cho phép và phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Những lối đi dân sinh tự mở đương nhiên vi phạm quy định và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc kiên quyết đóng các lối đi tự mở là rất cần thiết, không chỉ là biện pháp quản lý hạ tầng giao thông mà còn là hành động để bảo vệ tính mạng, an toàn cho người dân. Chính quyền địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ nguy hiểm của đường ngang tự phát, đồng thời nghiên cứu sớm xây dựng hầm chui, cầu vượt hoặc bố trí đường gom phù hợp, tạo lối đi hợp pháp và thuận tiện cho người dân.

Đóng lối đi tự mở có thể gây bất tiện trước mắt, nhưng so với an toàn tính mạng con người thì đó là quyết định rất cần thiết. Người dân cũng cần chấp nhận đi vòng thêm quãng đường còn hơn là "đánh đu" mạng sống của mình chỉ vì sự tiện lợi trước mắt.