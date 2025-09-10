TP.HCM mỗi tháng phải giải ngân 20.000 tỉ đồng

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết trong 8 tháng của năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Nút giao An Phú thi công quá chậm

Theo đó, nổi bật là tổng thu ngân sách đạt 524.234 tỉ đồng, đạt 78,1% dự toán T.Ư giao, riêng tiền sử dụng đất đạt gần 40.000 tỉ đồng, cao gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái. Các chỉ số khác như sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đều tăng trưởng tốt, đặc biệt vốn đầu tư nước ngoài gần 6,9 tỉ USD, tăng 58% so với cùng kỳ.

Dự án nút giao An Phú kéo dài gây nhiều bất tiện cho người dân ẢNH: NGUYÊN VŨ

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tích cực tháo gỡ vướng mắc, xử lý dự án tồn đọng khi lũy kế đến ngày 6.9 có 527/838 dự án, khu đất đã có hướng giải quyết. Tổng mức đầu tư của các dự án được tháo gỡ đạt 425.590 tỉ đồng, diện tích đất khoảng 2.130 ha.

Riêng đầu tư công, tính đến ngày 29.8, TP.HCM giải ngân hơn 51.500 tỉ đồng, đạt 43,3% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết khi có chỉ đạo quyết liệt, quý 2/2025 tỷ lệ giải ngân tăng lên 43%, là mức cao nhất trong lịch sử giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, đến đầu tháng 9.2025, tỷ lệ giải ngân cũng chỉ khoảng 44%, tức là tăng chưa đến 1% trong 2 tháng. "Điều đó cho thấy công tác giải ngân chưa căn cơ", ông Được đánh giá.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, tính toán từ nay đến hết kỳ giải ngân đầu tư công vào tháng 1.2026, TP.HCM cần phải giải ngân hơn 99.800 tỉ đồng, tương đương với 20.000 tỉ đồng mỗi tháng. "Đây là năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn, nếu không làm kịp thì sẽ phải chuyển sang giai đoạn 2026 - 2030, càng tạo áp lực cho giai đoạn sau", ông Tuấn nói thêm.

Với khối lượng công việc lớn, ông Tuấn cho rằng những tháng tới phải làm quyết liệt và đề nghị UBND TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban về đầu tư xây dựng cơ bản để thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của đầu tư công, nhất là về giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, điện nước, thiếu vật liệu, điều chỉnh quy hoạch, đấu thầu mua sắm tài sản công.

Với các công trình trọng điểm, ông Tuấn chỉ ra dự án nút giao An Phú "giậm chân tại chỗ" trong thời gian khá dài, thi công quá chậm. "Buổi chiều ra đó cực kỳ tắc nghẽn luôn, nếu thoát ra trong vòng 15 phút là quá mừng, bình thường phải trên 15 phút. Tình trạng này kéo dài cả năm nay rồi", ông Tuấn nhận xét. Riêng công tác điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để triển khai dự án đầu tư công, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM đánh giá vẫn chậm, nguyên nhân chủ quan do công tác phối hợp giữa các sở ngành rời rạc.

Tập trung giải ngân đầu tư công

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, khâu giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm đang bị vướng. Nguyên nhân do phường, xã lúng túng, thiếu cán bộ, quy chế phối hợp giữa ban bồi thường thuộc Sở NN-MT với UBND phường, xã chưa rõ nên công tác bồi thường "nằm chình ình" ở dưới. Đơn cử như dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, đoạn qua tỉnh Tây Ninh đã chi trả bồi thường cho 1.480/2.250 hộ nhưng 5 xã thuộc địa bàn H.Củ Chi (cũ) của TP.HCM lại đang "lẹt đẹt", có xã phải đến tháng 10, tháng 11.2025 mới phê duyệt phương án bồi thường. Điều này tạo áp lực giải phóng mặt bằng cho những tháng còn lại của năm 2025. "Từng ngành, từng cấp chịu khó linh hoạt để giải quyết vấn đề đầu tư công thì không chậm kiểu này", ông Được nói thêm.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT TP.HCM, thừa nhận công tác phối hợp giữa phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã với ban bồi thường thời gian đầu có lúng túng, chậm trễ. Tuy nhiên, ông Thắng cho biết quy chế phối hợp vẫn như cũ, tiến độ bồi thường được kiểm soát nhưng khi vướng quy hoạch thì phải dừng lại liền, dẫn đến giải ngân vốn bồi thường chưa đạt.

Trong phần kết luận phiên họp, ông Được yêu cầu tập trung cho công tác giải ngân đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quý 3, quý 4 trên 10% để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 từ 8,5% trở lên. Trong đó, các phường, xã, sở, ngành quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm về giao thông, chỉnh trang đô thị.