Đây là lần đầu tiên một ngày hội tuyển nhân sự cho sân bay Long Thành được các đơn vị liên quan tổ chức một cách bài bản và chuyên nghiệp. Đặc biệt là ACV, trước đó nửa tháng, đã lập hẳn một fanpage để giới thiệu, tuyên truyền về ngày hội, về những vị trí việc làm mà các đơn vị trong ngành hàng không cần tuyển dụng. Ngoài ra còn cập nhật tin tức liên quan hằng ngày, các cơ quan truyền thông, báo chí nhờ đó cũng nắm được thông tin chính xác và đầy đủ.

Cụ thể, ACV sẽ tuyển dụng 1.400 nhân sự cho các vị trí chuyên môn như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa, kỹ sư hóa nghiệm... Còn các hãng hàng không, công ty dịch vụ mặt đất… sẽ tham gia tuyển dụng gần 1.500 ứng viên.

Có lẽ nhờ hiệu ứng truyền thông nên hôm diễn ra ngày hội, 10 giờ mới khai mạc nhưng từ sáng sớm đã có hàng ngàn người đổ về. Phần lớn trong số này là những người trẻ, sinh viên từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo thống kê của ban tổ chức, ngày hội thu hút gần 10.000 người, trong đó có 1.298 ứng viên để lại thông tin ứng tuyển.

Có thể nói đây là một thành công lớn của sự kiện, đồng thời cho thấy được sức hút việc làm từ sân bay Long Thành, nhất là với lực lượng thanh niên Đồng Nai - những người trẻ trên "sân nhà" đang ngày ngày trau dồi, tích lũy kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và khi cánh cửa cơ hội mở ra thì nhanh chóng nắm bắt.

Thành công này cho thấy khi được tổ chức bài bản, minh bạch và gắn kết giữa doanh nghiệp, chính quyền địa phương và truyền thông, lao động địa phương sẽ có được cơ hội việc làm; doanh nghiệp sẽ có nhiều nguồn lực để tuyển dụng lao động chất lượng cao.

Điều quan trọng hơn cả là làm sao để những cam kết tuyển dụng hôm nay thực sự trở thành công việc bền vững cho những năm tới, để sân bay Long Thành không chỉ "cất cánh" bằng đường băng, mà còn có sự đồng hành, đóng góp của thế hệ nhân lực chất lượng cao.