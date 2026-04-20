Tin học trẻ Quảng Ninh: Gen Z tranh tài bùng nổ

Sau 27 năm duy trì, Hội thi Tin học trẻ Quảng Ninh đã trở thành sân chơi uy tín, thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin. Năm nay, hội thi ghi nhận sự bứt phá về quy mô khi thu hút tới 724 thí sinh đến từ 32 đơn vị, tranh tài ở 9 bảng thi.

Điểm nổi bật của Hội thi Tin học trẻ Quảng Ninh năm 2026 là sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức. Các phần thi được thiết kế theo hướng mở, cập nhật xu thế công nghệ mới như lập trình, tư duy thuật toán, sản phẩm sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn đời sống. Qua đó, thí sinh có cơ hội phát huy tối đa khả năng tư duy logic, sáng tạo và kỹ năng thực hành.

Anh Nguyên Vũ, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 271 giải thưởng gồm Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Đoàn phường Mạo Khê giành giải Nhất toàn đoàn, khẳng định chất lượng đào tạo và phong trào học tập công nghệ tại địa phương.

Theo anh Nguyên Vũ, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, số lượng thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ Quảng Ninh năm nay tăng gần gấp đôi so với năm 2025, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sân chơi trí tuệ này. Nhiều bài thi có chất lượng cao, thể hiện tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn rõ nét.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, Hội thi Tin học trẻ Quảng Ninh không chỉ là cuộc thi mà còn là môi trường học tập, trải nghiệm, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.