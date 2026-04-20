Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ Đoàn - Hội

Tin học trẻ Quảng Ninh: Gen Z tranh tài bùng nổ

20/04/2026 17:16 GMT+7

Vừa qua, tại Trường đại học Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo và Trường đại học Hạ Long tổ chức Hội thi Tin học trẻ Quảng Ninh lần thứ XXVII, năm 2026.

Sau 27 năm duy trì, Hội thi Tin học trẻ Quảng Ninh đã trở thành sân chơi uy tín, thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin. Năm nay, hội thi ghi nhận sự bứt phá về quy mô khi thu hút tới 724 thí sinh đến từ 32 đơn vị, tranh tài ở 9 bảng thi.

Điểm nổi bật của Hội thi Tin học trẻ Quảng Ninh năm 2026 là sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức. Các phần thi được thiết kế theo hướng mở, cập nhật xu thế công nghệ mới như lập trình, tư duy thuật toán, sản phẩm sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn đời sống. Qua đó, thí sinh có cơ hội phát huy tối đa khả năng tư duy logic, sáng tạo và kỹ năng thực hành.

Tin học trẻ Quảng Ninh: Gen Z tranh tài bùng nổ - Ảnh 1.

Anh Nguyên Vũ, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 271 giải thưởng gồm Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Đoàn phường Mạo Khê giành giải Nhất toàn đoàn, khẳng định chất lượng đào tạo và phong trào học tập công nghệ tại địa phương.

Theo anh Nguyên Vũ, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, số lượng thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ Quảng Ninh năm nay tăng gần gấp đôi so với năm 2025, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sân chơi trí tuệ này. Nhiều bài thi có chất lượng cao, thể hiện tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn rõ nét.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, Hội thi Tin học trẻ Quảng Ninh không chỉ là cuộc thi mà còn là môi trường học tập, trải nghiệm, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Ninh Hội thi Tin học trẻ Quảng Ninh Sở VHTTDL Quảng Ninh Tỉnh Đoàn Quảng Ninh Trường Đại học Hạ Long
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận