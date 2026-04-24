Tin mừng cho các doanh nghiệp tham gia làm nhà ở xã hội

Đình Sơn
24/04/2026 08:23 GMT+7

Từ nay các doanh nghiệp tham gia làm nhà ở xã hội được miễn giấy phép xây dựng. Đây là tin mừng không chỉ cho các chủ đầu tư và ngay cả người tham gia mua nhà cũng được hưởng lợi.

Trong văn bản trả lời Sở Xây dựng TP.HCM, Bộ Xây dựng cho phép doanh nghiệp được lựa chọn thủ tục để miễn cấp giấy phép xây dựng, giúp tháo gỡ một vướng mắc về thủ tục lâu nay đối với đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng viện dẫn nghị quyết số 201/2025 (thí điểm về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội) quy định dự án nhà ở xã hội không phải thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Chủ đầu tư, người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng.

Còn việc thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định được thực hiện lồng ghép trong thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng và do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tin mừng cho các doanh nghiệp tham gia làm nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Từ nay các chủ đầu tư tham gia làm nhà ở xã hội có thể lựa chọn thủ tục để miễn cấp giấy phép xây dựng

Trong khi đó, luật Xây dựng quy định công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh và đã được phê duyệt thì không cần phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công.

Đồng thời, nghị quyết 201/2025 cũng quy định ưu tiên áp dụng quy định của nghị quyết nhưng cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi thuận lợi hơn nghị quyết này thì được lựa chọn áp dụng.

Chính vì vậy, Bộ Xây dựng cho rằng, đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, chủ đầu tư được lựa chọn áp dụng quy định của Nghị quyết số 201/2025 (thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng để được miễn thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng) hoặc áp dụng quy định của luật Xây dựng (thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng để miễn cấp giấy phép xây dựng).

Trường hợp chủ đầu tư đề nghị áp dụng thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng để miễn cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng, hướng dẫn trên của Bộ Xây dựng đã giúp tháo gỡ được vướng mắc về các trường hợp cấp hoặc được miễn giấy phép xây dựng cho dự án nhà ở xã hội.

Bởi việc Bộ Xây dựng hướng dẫn như trên cho phép doanh nghiệp được lựa chọn thủ tục để miễn thủ tục cấp giấy phép xây dựng, giúp tháo gỡ một vướng mắc về thủ tục lâu nay đối với đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Từ đó giúp các dự án đẩy nhanh tiến độ, có thể hạ giá bán và tăng nguồn cung.

Loạn thông tin rao bán nhà ở xã hội ở đường Lý Thường Kiệt

