Xung đột Ả Rập Xê Ut - Houthi leo thang

Theo truyền thông nhà nước Ả Rập Xê Út, nội các dưới sự chủ trì của Thái tử Mohammed bin Salman ngày 13.10 tuyên bố lực lượng Houthi ở Yemen sẽ phải gánh chịu hậu quả vì những vụ tấn công liên tiếp nhắm vào vương quốc. Trong cuộc họp, nội các Ả Rập Xê Út cũng nhấn mạnh sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia hay hoạt động vận tải biển tại biển Đỏ.

Trong khi đó, theo AFP, Houthi cho biết Ả Rập Xê Út đã tấn công một cơ sở dầu khí ở Sanaa vào ngày 13.10, sau khi liên quân do Riyadh dẫn đầu yêu cầu dân thường rời khỏi khu vực lân cận trong lệnh sơ tán đầu tiên đối với thủ đô Yemen kể từ khi xung đột bùng phát trở lại. Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vẫn chưa xác nhận vụ tấn công này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 11.2025 Ảnh: Reuters

Sau hàng loạt vụ tấn công nhắm vào các sân bay và cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út, người phát ngôn của liên quân đã khuyến cáo người dân rời khỏi một cơ sở dầu khí thuộc Công ty Dầu khí Yemen ở vùng ngoại ô phía tây Sanaa trước khi nơi này bị tấn công. Phản ứng trước cảnh báo của liên quân, lực lượng Houthi đã đe dọa sẽ tấn công sân bay quốc tế Riyadh, một nhà máy lọc dầu và một cơ sở của Aramco tại Dammam nếu vụ tấn công diễn ra.

Cũng trong ngày 13.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng lực lượng Houthi đang có "hành vi rất tồi tệ". Ông Trump cho biết có thể sẽ đề nghị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan can thiệp và hỗ trợ các lợi ích của Ả Rập Xê Út. "Tôi nghĩ Tổng thống Erdogan sẽ làm theo những gì tôi yêu cầu", Reuters dẫn lời ông Trump nói.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày cho biết, trong cuộc điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út, ông Erdogan khẳng định nước này sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ả Rập Xê Út trước các cuộc tấn công của Houthi.

Ông Trump nói Mỹ vẫn chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, muốn sớm chấm dứt cuộc chiến

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ vẫn đang chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine và mong muốn cuộc chiến Nga - Ukraine kết thúc.

"Chúng tôi đang hỗ trợ họ và chia sẻ thông tin tình báo. Chúng tôi muốn cuộc chiến chấm dứt, vì vậy chúng tôi đang phối hợp với họ và Nga để đưa cuộc chiến đến hồi kết", Reuters khuya 13.10 dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên.

Ông Trump cho biết cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đều muốn chấm dứt chiến sự, nhưng "giữa hai người họ tồn tại nhiều hiềm khích" và họ "không biết làm thế nào để đạt được điều đó".

Một khẩu pháo tự hành do Nga sản xuất khai hỏa trong cuộc diễn tập tác chiến ngày 12.10 Ảnh: Reuters

Ông Trump cũng được hỏi về thỏa thuận liên quan đến việc nới cấm vận dầu diesel của Nga. Khi được hỏi liệu Nga có thể sử dụng số tiền thu được từ thỏa thuận dầu diesel này để mua thêm bom hay không, ông Trump chỉ nói: "Đó là thỏa thuận về dầu diesel, không phải dành cho chúng ta. Lượng dầu đó được cung cấp cho thị trường thế giới, chứ không phải cung cấp cho chúng ta".

Một chuyến bay phát tín hiệu không tặc tới nhiều quốc gia châu Âu

Một chuyến bay từ hòn đảo nghỉ dưỡng của Hy Lạp đến Đức đã vô tình phát tín hiệu cảnh báo bị không tặc tới nhiều quốc gia châu Âu ngày 13.10, khiến các máy bay chiến đấu phải xuất kích và sân bay tạm thời đóng cửa.

Cảnh sát Đức cho biết chuyến bay do Hãng Corendon Airlines vận hành đang trên đường từ Corfu đến Nuremberg (miền nam nước Đức) thì "vô tình" phát đi tín hiệu cảnh báo này. Cảnh sát cho hay không thể liên lạc qua vô tuyến với máy bay để làm rõ tình hình, dẫn đến việc kích hoạt cảnh báo tại nhiều quốc gia châu Âu.

Một chiếc tiêm kích Rafale đã xuất kích từ Croatia để chặn chiếc máy bay chở khách, trong khi quân đội Đức cũng điều động các máy bay chiến đấu. Sân bay Nuremberg đã tạm ngừng hoạt động sau khi tín hiệu cảnh báo được phát đi và cảnh sát được triển khai đến hiện trường. Tuy nhiên, sau khi các máy bay chiến đấu của Đức hộ tống chiếc máy bay hạ cánh, cảnh sát đã kiểm tra và xác định không có mối đe dọa nào.

Ngoại trưởng Pháp chỉ trích tỉ phú Elon Musk

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 13.10 cáo buộc tỉ phú Elon Musk, chủ sở hữu nền tảng mạng xã hội X, có hành vi "quấy rối trực tuyến" nhắm vào các nhà lãnh đạo châu Âu, đồng thời cảnh báo về nguy cơ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027, theo AFP.

Tỉ phú Elon Musk Ảnh: Reuters

Ông đặc biệt đề cập đến một công ty Israel không nêu tên bị cáo buộc đã tạo ra các tài khoản giả mạo tại Pháp để đăng tải nội dung về cuộc xung đột Israel-Palestine. Tuy nhiên, ông Barrot cũng nhắm chỉ trích vào cái mà ông gọi là "các chiến dịch quấy rối trực tuyến quy mô lớn do ông Elon Musk thực hiện nhằm vào các nhà lãnh đạo châu Âu, với mục đích chi phối các cuộc thảo luận bằng cách tận dụng khả năng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội".

Ông Musk chưa bình luận.