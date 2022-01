Tin tức Covid-19 sáng 26.1 tại TP.HCM: 1 ca tử vong, 192 ca thở máy xâm lấn

Theo công bố của Bộ Y tế, ngày 25.1, TP.HCM có 99 ca mắc Covid-19 mới, đứng thứ 38 cả nước.

Trong khi đó, ngày 25.1, TP.HCM có 5 ca tử vong, trong đó có 4 ca từ các tỉnh chuyển đến, Tiền Giang (1 ca), Đồng Nai (1 ca), Ninh Thuận (1 ca), Hậu Giang (1 ca) . Như vậy, TP.HCM ngày 25.1 chỉ có 1 ca tử vong. Thấp nhất trong hơn nửa năm qua.

Tình hình nhập viện, cách ly, xuất viện

Trong ngày 24.1, số ca mắc Covid-19 nhập bệnh viện tầng 2, tầng 3 là 112 ca. Tổng ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, tầng 3 chỉ còn 2.410 ca. Trong đó tầng 3 là 574 ca, chiếm tỷ lệ 23,8% so với các ca đang nằm viện tại các bệnh viện tầng 2, tầng 3.

Số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 618 ca, chiếm tỷ lệ 28,3% so với tổng ca đang nằm viện, chiếm tỷ lệ 7,6% so với tổng số F0 và giảm 50% so với 10 ngày trước.

Số ca đang thở máy xâm lấn là 192 ca, chiếm tỷ lệ 8% so với tổng ca đang nằm viện, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng số F0. Như vậy, số ca thở máy xâm lấn giảm hơn 1 nửa so với cùng ngày tháng trước liền kề.





Số trẻ em dưới 16 tuổi đang nằm viện là 52 ca và 7 ca phụ nữ mang thai.

Tính đến hết ngày 24.1, số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung chỉ còn 121 ca. Tổng số ca đang cách ly tại nhà là 6.470 ca.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM có tổng cộng 513.714 ca mắc Covid-19 và 20.310 ca tử vong. Hiện còn đang cách ly, chăm sóc và điều trị 9.001 ca. Trong đó, có 2.410 ca tầng 2, tầng 3; 121 ca cách ly tập trung và 6.470 ca cách ly tại nhà.