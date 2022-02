Tin tức Covid-19 TP.HCM sáng 1.2: Ghi nhận thêm 28 ca nhiễm biến thể Omicron

Trước đó, trong ngày 31.1, Bộ Y tế công bố TP.HCM có 166 ca mắc Covid-19 mới, đứng thứ 23 trên cả nước, sau: Hà Nội (2.728 ca), Đà Nẵng (877 ca), Bắc Ninh (781 ca), Hải Phòng (552 ca), Nam Định (474 ca), Thanh Hóa (432 ca), Hải Dương (404 ca), Quảng Nam (403 ca), Hưng Yên (381 ca), Bình Định (355 ca), Phú Thọ (348 ca), Nghệ An (343 ca), Bắc Giang (340 ca), Kon Tum (288 ca), Thái Bình (266 ca), Vĩnh Phúc (260 ca), Hòa Bình (235 ca), Thái Nguyên (227 ca), Thừa Thiên - Huế (207 ca), Lâm Đồng (198 ca), Bình Phước (189 ca), Ninh Bình (180 ca).

Cũng trong ngày 31.1, số ca mắc Covid-19 tử vong tại TP.HCM là 4 ca, trong đó có 1 ca từ Long An chuyển đến.

Đặc biệt, trong ngày 31.1, TP.HCM công bố thêm 28 ca nhiễm biến thể Omicron, tất cả đều là ca nhập cảnh. Như vậy, hiện nay TP.HCM có có 120 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó đã 115 ca nhập cảnh và 5 ca cộng đồng.

Như vậy, tính từ khi xuất hiện dịch Covid-19 đến nay, TP.HCM có 514.655 ca mắc Covid-19 và là 20.352 ca.

Hiện tại, TP.HCM đang cách ly, chăm sóc và điều trị 4.251 ca, trong đó 1.639 ca điều trị tầng 2, tầng 3; 18 ca cách ly tập trung và 2.594 ca cách ly tại nhà.

Đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế bảo đảm phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh, trật tự , phòng ngừa ngăn chặn tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế dịp Tết Nguyên đán 2022 .





Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trên địa bàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế, Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội , Bộ Công an để làm tốt công tác đảm bảo an ninh , trật tự trong các cơ sở y tế.

Đề cao cảnh giác với các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy trong các cơ sở y tế, nhất là trong các cơ sở y tế thực hiện khám, chữa bệnh cho các đối tượng bị bắt buộc điều trị bệnh, các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy. Đồng thời, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế tham gia khám, chữa bệnh cho các đối tượng bị bắt buộc điều trị bệnh nêu trên.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; thường xuyên kiểm tra, rà soát và phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để mọi người chấp hành và nghiêm túc thực hiện .

Tuân thủ hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19

Ngày 31.1, Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, các địa phương không được tự đặt ra yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch trái với quy định của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Mặt khác, Bộ Y tế cũng đề nghị người dân về từ các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 xét nghiệm Covid-19 và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định.