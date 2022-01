Bản tin Covid-19 ngày 31.1: Cả nước 12.674 ca mới | Cảnh giác chống dịch xuyên Tết

Bản tin Covid-19 ngày 31.1 của Báo Thanh Niên có những tin tức đáng chú ý sau:

Cả nước ghi nhận thêm 12.637 ca Covid-19 mới, 4.835 ca khỏi bệnh

Bản tin Bộ Y tế tối 31.1.2022 (tức 29 Tết) cho biết tính từ 16h ngày 30.1 đến 16h ngày 31.1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.674 ca nhiễm mới, 4.835 ca khỏi bệnh.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 185 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron.

Bản tin cũng thông báo về 109 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay lên 37.777 ca.

Thông tin về 12.674 ca nhiễm mới như sau:

37 ca nhập cảnh

12.637 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.019 ca so với ngày trước đó) tại 57 tỉnh, thành phố (có 8.517 ca trong cộng đồng). Gồm: Hà Nội (2.728), Đà Nẵng (877), Bắc Ninh (781), Hải Phòng (552), Nam Định (474), Thanh Hóa (432), Hải Dương (404), Quảng Nam (403), Hưng Yên (381), Bình Định (355), Phú Thọ (348), Nghệ An (343), Bắc Giang (340), Kon Tum (288), Thái Bình (266), Vĩnh Phúc (260), Hòa Bình (235), Thái Nguyên (227), Thừa Thiên-Huế (207), Lâm Đồng (198), Bình Phước (189), Ninh Bình (180), TP.HCM (166), Hà Nam (159), Quảng Ninh (148), Tây Ninh (111), Cà Mau (99), Quảng Bình (96), Kiên Giang (94), Sơn La (91), Hà Giang (87), Bến Tre (87), Quảng Trị (85), Phú Yên (79), Tuyên Quang (75), Yên Bái (70), Khánh Hòa (62), Quảng Ngãi (61), Lào Cai (58), Bắc Kạn (57), Điện Biên (53), Đắk Nông (51), Bình Thuận (51), Vĩnh Long (41), Bạc Liêu (41), Lai Châu (34), Hậu Giang (30), Bà Rịa - Vũng Tàu (26), Trà Vinh (25), Cao Bằng (21), Bình Dương (21), An Giang (20), Đồng Tháp (18), Ninh Thuận (18), Long An (14), Cần Thơ (12), Đồng Nai (8 ).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Phú Thọ (-197), Hà Nội (-196), Phú Yên (-99).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Kon Tum (+288), Hải Dương (+127), Bắc Giang (+71).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 14.792 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.275.727 ca nhiễm, đứng thứ 31/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 23.058 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ tư (từ ngày 27.4.2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.268.708 ca, trong đó có 2.019.633 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (513.892), Bình Dương (292.879), Hà Nội (131.518), Đồng Nai (99.889), Tây Ninh (88.179).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế:

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4.835 ca

Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.022.450 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.620 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 2.536 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 498 ca

- Thở máy không xâm lấn: 117 ca

- Thở máy xâm lấn: 450 ca

- ECMO: 19 ca

Từ 17h30 ngày 30.1 đến 17h30 ngày 31.1 ghi nhận 109 ca tử vong, gồm: Tại TP.HCM (4) trong đó có 1 ca từ Long An chuyển đến. Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (20), Vĩnh Long (8 ), Hậu Giang (6), Kiên Giang (6), Tây Ninh (6), Đồng Tháp (5), Bình Định (4), Bình Dương (4), Hải Phòng (4), Sóc Trăng (4), TP.HCM (4), Bình Thuận (3), Cà Mau (3), Đắk Nông (3), Lâm Đồng (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bình Phước (2), Đà Nẵng (2), Đồng Nai (2), Khánh Hòa (2), Thái Bình (2), Thừa Thiên-Huế (2), An Giang (1), Hải Dương (1), Lạng Sơn (1), Long An (1), Nam Định (1), Ninh Bình (1), Quảng Bình (1), Quảng Ngãi (1), Quảng Ninh (1), Tiền Giang (1), Trà Vinh (1), Yên Bái (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 128 ca.- Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 37.777 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay là 32.204.634 mẫu tương đương 77.211.793 lượt người.

Trong ngày 30.1 có 159.885 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 181.280.001 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.059.864 liều, tiêm mũi 2 là 74.137.789 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 28.082.348 liều.

Siêu thị chật cứng ngày giáp tết, người dân vui vẻ xếp hàng chờ thanh toán

Tối 28 Tết Nhâm Dần, thời điểm này để kiếm một chỗ đậu xe tại bãi xe siêu thị Emart, quận Gò Vấp, TP.HCM cũng rất khó.

Bên trong siêu thị, từ quầy thịt, cho đến quầy rau, quầy trái cây hay quầy quần áo,... tất cả đều được lấp đầy bởi dòng người mua sắm tết.

Nhiều người không đi chợ hoa, mà tranh thủ mua hoa trong lúc đến siêu thị vì giá cả ổn định hơn nhiều so với thị trường bên ngoài.

Dễ đoán mua sắm ở thời điểm hiện tại sẽ hết sức đông đúc, tuy nhiên lịch nghỉ tết năm nay khá sát những ngày cuối cùng, nên phải đến đêm 28 tết anh Phạm Ngọc Thanh Hùng (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cùng gia đình mới thu xếp được thời gian mua sắm.

Bà Đỗ Thị Tám (58 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cũng phải đợi đến tận đêm 28 tết mới có thể cùng con cháu mua sắm cuối năm.

Những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 năm qua khiến ngân sách mua sắm của gia đình bà có phần eo hẹp. Tuy nhiên, điều đó không hề làm bà Tám vơi đi sự hạnh phúc và vui sướng khi được quây quần bên con cháu vào thời điểm năm mới sắp tới.

Bên cạnh cảnh chen chúc mua hàng, một trong những vấn đề nan giải nhất của việc mua sắm cuối năm là xếp hàng tính tiền. Tuy phải chờ khá lâu nhưng hầu hết mọi người đều không quá khó chịu.

Sau tối 28 tết, từ trưa và tối 29 âm lịch, các hệ thống siêu thị lớn sẽ bước vào thời gian nghỉ tết cho đến mùng 3 Tết Nhâm Dần.

Phố Tây Bùi Viện vắng vẻ ngày giáp tết

21 giờ ở phố tây Bùi Viện tối 28 Tết Nhâm Dần.

Nhiều hàng quán đã đóng cửa hoặc treo biển sang nhượng, có quán giảm công suất hoạt động, có quán dù có DJ nhưng không có khách.

Không chỉ tối 28 mà cảnh tượng vắng vẻ này là tình trạng chung ở phố Tây đã nhiều ngày qua. Theo lời tiểu thương và khách du lịch, hiện tại đang là thời điểm phố Tây vắng nhất so với nhiều năm trở lại đây.





Nếu bình thường phố Bùi Viện bộ chật kín người, đi bộ vào phố cũng là một chuyện khó khăn, thì giờ đây, xe máy, xe ô tô có thể thoải mái di chuyển băng băng giữa phố.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng khách nước ngoài đến Việt Nam không nhiều, phố Tây giờ đây chỉ lác đác vài du khách. Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm, lượng khách trong nước cũng về quê ăn tết dẫn đến tình trạng vắng vẻ, đìu hiu tại Bùi Viện.

Anh Nguyễn Văn Quyền, tiểu thương ở phố Bùi Viện, cho biết: "Có những hôm ngồi nhìn ra đường Bùi Viện, đặc biệt là đợt dịch, ngồi nhìn ra đường là không một bóng người, mà bản chất mình làm người kinh doanh mình cũng không dám ra khỏi đường, thì chắc chắn người ta cũng không ra đường rồi. Thực sự lúc đó ngồi khóc thì không khóc được, chỉ biết cầu thế nào để mọi thứ trở lại nhanh nhất, để việc kinh doanh của mình cũng như là những anh em đang làm kinh doanh sẽ phục hồi".

Tuy vắng vẻ nhưng khách đến Bùi Viện vẫn có những góc nhìn và cách tận hưởng riêng cho mình.

Anh Stephen (quốc tịch Đức) cho biết, dù Bùi Viện đã vắng hơn rất nhiều so với lần gần nhất anh đến nhưng sau khoảng thời gian dài dãn cách, anh vẫn cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì được thấy cuộc sống quay trở lại bình thường, được ra ngoài và trải nghiệm những cảm giác trước đây.

"Bùi Viện có phần bớt tấp nập hơn trước, lần cuối cùng tôi đến đây dòng người rất đông đúc và mọi người đi lại san sát nhau nhưng tôi thực sự thích khi con phố này có phần trống trải và tôi hy vọng mọi người sẽ vui chơi và tận hưởng không khí này" anh Stephen chia sẻ.

Dù tết Nguyên Đán đã cận kề vẫn không hề có dấu hiệu nghỉ ngơi từ con phố này. Từ nhân viên, quản lý cho đến chủ quán đều phải làm việc hết công suất để phục vụ lượng khách ít ỏi.

Các tiểu thương Bùi Viện cho biết, họ sẽ làm việc xuyên tết dù khách chỉ lai rai nhưng khoản thu ở thời điểm hiện tại cũng có thể bù lại phần nào khoản chi phí cho mặt bằng bởi từ khoảng tháng Bảy, tháng Tám năm 2021, họ đã không còn được nhận khoản hỗ trợ chi phí mặt bằng từ các chủ nhà.

Cùng 1 chợ hoa Sài Gòn: Đào bán chạy như ‘tôm tươi’, người bán mai rầu rĩ vì ế ẩm

Chợ hoa tết Công viên 23/9 (Q.1, TP.HCM) chiều 28 tháng chạp.

Hoa đã nở, người bán vẫn chờ nhưng chẳng thấy khách đâu. Đó là tình cảnh chung của tiểu thương bán hoa mai tại chợ hoa Công viên 23/9, (ở quận 1, TP.HCM) khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến Tết Nhâm Dần.

Tiểu thương bán hoa rảnh rỗi, người thì uống trà, người thì tranh thủ tỉa cành, tỉa lá, người thì nằm ngủ.

Thảnh thơi bên ngoài nhưng trong lòng như lửa đốt vì trưa ngày mai là đã hết mùa hoa năm nay, chợ hoa sẽ phải đóng cửa trong khi lượng mai còn lại quá nhiều.

Ông Bùi Châu Minh mang mai từ Chợ Lách (Bến Tre) lên TP.HCM từ ngày 25 tháng Chạp nhưng đến nay, vẫn chưa bán được 1/10 số lượng ban đầu. Ông cho biết lượt khách năm nay rất ít, khách ra vào cũng chỉ dè dặt hỏi giá rồi đi. Nhiều tiểu thương muốn xả hàng cũng không được vì không có khách đến.

"Riêng hôm nay là 28 tết rồi nhưng sức đi và mua của bà con gần như là con số không luôn, chỉ một vài người đi tham quan chụp hình ngắm cảnh và đi để ngắm chợ hoa thôi chứ không có mua.

Nói chung mình là người nhà vườn thì phải chấp nhận đau thương, bán được thì mình rất là mừng nhưng mà bán không được thì cũng buồn, nhưng phải mang trở lại về quê để chăm sóc tiếp cho những năm sau" ông Minh rầu rĩ chia sẻ.

Cùng một địa điểm nhưng người bán hoa đào năm nay lại có một mùa hoa đại thắng, khách ra vào tham quan, ngã giá đông vui, tấp nập hơn hẳn. Nhiều tiểu thương mang hoa từ miền Bắc vào đã bán hết hàng từ sớm và chuẩn bị về quê chơi tết.

"Ngày đầu tiên mới xuống chưa ổn định, nên nó cũng chậm, thế nên người bán cũng sốt ruột. Thế nhưng mà sau 1 - 2 ngày thì người dân ra mua rất là đông, đến bây giờ, hiện giờ cũng rất là đông luôn. Nói chung là đem đi hai xe là 400 hơn 400 cây, đến giờ thì không còn là mấy, sức mua năm nay rất là mạnh " anh Nhiên (tiểu thương bán đào) cho hay.

Anh Vũ Huy Nhiên cho biết, năm nay anh sẽ đi máy bay cùng cả nhà về quê đón tết, mọi thứ ở quê đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Cùng chung 1 khu chợ hoa, ông Minh - tiểu thương bán mai, vẫn hy vọng vào ngày bán cuối cùng và đã chuẩn bị sẵn phương án mang mai vào chùa để chưng ngày tết, chứ không phá bỏ.

Toàn thế giới đã ghi nhận hơn 374 triệu ca mắc Covid-19

Đến 17 giờ chiều 31.1 (theo giờ Việt Nam), theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins của Mỹ, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 374.834.000 ca nhiễm Covid-19, hơn 5.664.000 ca tử vong và hơn 9.969.823.000 liều vắc xin Covid-19 đã được phân bổ.

Với hơn 74.333.000 trường hợp mắc bệnh, Mỹ là quốc gia dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm Covid-19. Mỹ cũng đã ghi nhận 884.260 bệnh nhân tử vong.

Ấn Độ xếp thứ hai với hơn 41.302.4000 ca nhiễm và 495.050 người tử vong vì Covid-19.

Kế tiếp là Brazil với hơn 25.360.000 ca Covid-19 và 627.150 ca tử vong vì Covid-19.

Pháp xếp ở vị trí thứ tư với hơn 19.179.000 ca nhiễm Covid-19 cùng 131.576 ca tử vong.

Vương Quốc Anh xếp thứ năm với hơn 16.582.000 ca nhiễm và 156.222 ca tử vong.

Nông dân trồng hoa Hồng Kông ngậm ngùi đốt bỏ vườn vì Covid-19

Ông Leung Yat-shen, 70 tuổi, điều hành một trang trại truyền thống ở quận Yuen Long ở nông thôn của Hồng Kông. Tại đây, ông trồng hoa loa kèn, hoa súng và tulip. Ông đã trồng khoảng 200.000 bông hoa cho dịp Tết Nguyên đán nhưng khoảng một nửa trong số đó không có ai mua do nhu cầu giảm.

Ông Leung chỉ có thể bán một số hoa cho khách hàng đến mua ngay tại trang trại do ông điều hành cùng với vợ và 3 nhân viên.

Hôm 14.1, chính quyền Hồng Kông thông báo rằng các hội chợ hoa Tết Nguyên đán truyền thống ở khoảng 15 quận sẽ bị đóng cửa vì đại dịch, theo đúng chính sách “không Covid” của đặc khu. Chính quyền cũng hạn chế về giao thông đối với các địa điểm thường được các vựa hoa sử dụng.

Các số liệu của chính phủ cho thấy những người có giấy phép tổ chức hội chợ hoa Tết Nguyên đán đã được bồi thường, nhưng ông Leung cho biết ông không nhận được gì với tư cách nông dân trồng hoa.

Từ khi biến thể Omicron xuất hiện ở Hồng Kông, đã có hơn 600 ca nhiễm tại địa phương trong tháng 1.2022, so với chỉ 2 ca vào tháng 12.2021.

Còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới có trong Bản tin Covid-19 ngày 31.1 của Báo Thanh Niên.