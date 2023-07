Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 25.7.2023

Bế tắc khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH ?

Các đơn vị nợ BHXH ký nhận quyết định thanh tra Bảo Duy

Việc khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội được kỳ vọng là "công cụ" để thu nợ đọng, giảm tình trạng trốn đóng. Nhưng thời gian qua rất nhiều vụ kiện doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội rơi vào bế tắc. (trang 2)

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỉ đồng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu

Công an tỉnh Quảng Nam đọc quyết định khởi tố các bị canẢNH: CÔNG AN QUẢNG NAM CUNG CẤP

Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an nhiều tỉnh, thành triệt phá đường dây cho vay nặng lãi do nhóm người Trung Quốc cầm đầu với số tiền hơn 20.000 tỉ đồng. (trang 5)

76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023) - 44 năm tìm mộ em trai

Bia ghi tên liệt sĩ xã Sơn Vĩ có tên liệt sĩ Hoàng Văn Phú (số thứ tự 11)

Gần 2 năm, PV Báo Thanh Niên đã tìm nhân chứng ở các địa phương để làm rõ trường hợp của liệt sĩ Hoàng Văn Phú, hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ biên giới Mèo Vạc, Hà Giang ngày 5.3.1979 và giúp thân nhân liệt sĩ nhận mộ người thân, sau 44 năm gia đình kiếm tìm. (trang 22)