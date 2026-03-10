Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.3.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
10/03/2026 06:04 GMT+7

Tin tức Kịch bản nào cho giá xăng dầu trong nước?; Trường ĐH không tuyển thẳng học sinh đạt giải khoa học kỹ thuật, vì sao?; Hồi kết nào cho cuộc chiến Iran?... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 10.3.2026.

Kịch bản nào cho giá xăng dầu trong nước?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.3.2026- Ảnh 1.

Các chuyên gia khuyến nghị dùng công cụ bình ổn giảm thuế, phí và quỹ bình ổn để hạ nhiệt giá xăng dầu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hôm qua 9.3, giá dầu thế giới đã tăng vượt mốc 100 USD/thùng và vẫn đang biến động liên tục, khó lường. Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng 2 lần liên tục trong 1 tuần với mức tăng rất cao. Kịch bản nào cho giá xăng dầu trong nước nếu giá thế giới vẫn tiếp tục tăng?. (trang 4)

Trường ĐH không tuyển thẳng học sinh đạt giải khoa học kỹ thuật, vì sao?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.3.2026- Ảnh 2.

Năm nay, một số trường ĐH không tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế về khoa học kỹ thuật

ẢNH: BẢO CHÂU

Một số trường ĐH công bố không tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế về khoa học kỹ thuật trong mùa tuyển sinh 2026, khiến nhiều nhà trường, học sinh và phụ huynh băn khoăn. (trang 17)

Hồi kết nào cho cuộc chiến Iran?

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 10.3.2026- Ảnh 3.

Tổng thống Trump và tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei

Ảnh: Reuters/AFP

Đó có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra lúc này khi cuộc xung đột tiếp tục kéo dài, chưa có bước ngoặt đột phá nào, trong khi giá dầu thô tăng cao khiến thế giới lo lắng. (trang 24)

