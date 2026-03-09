Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 9.3.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
09/03/2026 06:00 GMT+7

Tin tức "Siêu vùng" công nghiệp dược TP.HCM; Vàng trượt giảm, mua hay bán?; Lực lượng Hezbollah đang đi đến hồi kết?:... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 9.3.2026.

"Siêu vùng" công nghiệp dược TP.HCM

Việc hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạo điều kiện để TP.HCM hình thành vùng công nghiệp y - dược liên hoàn lớn nhất cả nước, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ ngành này trong giai đoạn mới.

- Ảnh 1.

TP.HCM đang từng bước triển khai nhiều chính sách nhằm xây dựng ngành dược trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế

ẢNH: D.T

Vàng trượt giảm, mua hay bán?

Dù hồi phục nhẹ vào phiên giao dịch cuối tuần nhưng kim loại quý đã gây không ít thất vọng khi mất giá trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang. Liệu nguyên lý vàng tăng khi căng thẳng địa chính trị có còn hiệu nghiệm và người nắm giữ vàng giá cao cần làm gì lúc này?

- Ảnh 2.

Giá vàng giảm, nên mua hay bán?

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lực lượng Hezbollah đang đi đến hồi kết?

Quân đội Israel đã chuyển một phần trọng tâm sang một mặt trận mới khi không còn chỉ tấn công Iran, mà tăng cường tấn công Li Băng với mục tiêu được cho là xóa sổ lực lượng Hezbollah vốn thân Tehran.

- Ảnh 3.

Một khu vực ở phía nam thủ đô Beirut (Li Băng) bị Israel tập kích ngày 6.3

Ảnh: Reuters

