Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 14.4.2026

14/04/2026 05:55 GMT+7

Tin tức Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới; "Cách mạng" thủ tục, dư địa cho tăng trưởng kinh tế; Mỹ gia tăng áp lực, Iran cứng rắn... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 14.4.2026.

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Thanh Niên trân trọng giới thiệu nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đăng trên Nhân dân nhật báo của Trung Quốc trước chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, chiều 14.4.2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng

ẢNH: TTXVN

'Cách mạng' thủ tục, dư địa cho tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết trong tháng 4 này Chính phủ sẽ thông qua phương án cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đây được coi là động lực then chốt mở băng thông cho cỗ xe kinh tế VN bứt tốc giai đoạn tới.

Cắt giảm thủ tục hành chính sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước tiết kiệm được rất nhiều thời gian, tiền bạc

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Mỹ gia tăng áp lực, Iran cứng rắn

Mỹ phong tỏa toàn bộ tàu thuyền ra vào các cảng của Iran qua eo biển Hormuz, khiến Iran đe dọa tấn công các tàu quân sự gần eo biển này cũng như các cảng trong khu vực.

Các tàu dầu và tàu hàng ở eo biển Hormuz ngày 11.3

ẢNH: AP

 

