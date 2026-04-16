Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.4.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
16/04/2026 05:53 GMT+7

Tin tức Tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; Khẩn cấp hoàn thành trạm dừng nghỉ trước lễ; Chưa có lối thoát cho eo biển Hormuz... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 16.4.2026.

Tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 15.4, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17.4 được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. (trang 2)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.4.2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt Đội danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc

ẢNH: TTXVN

Khẩn cấp hoàn thành trạm dừng nghỉ trước lễ

Chỉ còn nửa tháng nữa là tới cao điểm lễ 30.4 - 1.5, cũng là nửa tháng nước rút để các trạm dừng nghỉ trên cao tốc chạy đua tiến độ. (trang 10)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.4.2026 - Ảnh 2.

Cao tốc nối dài tới đâu, nhu cầu trạm dừng nghỉ càng cấp bách tới đó

ẢNH: PHẠM HÙNG

Chưa có lối thoát cho eo biển Hormuz

Mỹ điều động lực lượng phong tỏa tất cả cảng của Iran cả trong lẫn ngoài Hormuz và cho phép các tàu khác di chuyển, nhưng vẫn chưa thể "thông chốt" cho eo biển này. (trang 24)

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 16.4.2026 - Ảnh 3.

Tàu thuyền qua eo biển Hormuz (ảnh chụp ngày 8.4)

ẢNH: REUTERS

