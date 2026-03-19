Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.3.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
19/03/2026 06:08 GMT+7

Tin tức Thời cơ vàng bứt tốc giao thông xanh; "Đánh thức" hàng chục ngàn căn hộ tái định cư bỏ hoang; Khi châu Âu "bị kẹt" giữa cuộc chiến Iran... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.3.2026.

Thời cơ vàng bứt tốc giao thông xanh

- Ảnh 1.

Nhu cầu mua xe điện của người dân tăng vọt giữa “bão” giá xăng dầu

ẢNH: T.N

Trong khi cả nền kinh tế đang chao đảo vì "cơn bão" giá xăng dầu, giao thông xanh nổi lên như một ngôi sao sáng khi không chỉ là ngành duy nhất giữ được giá cước ổn định mà còn lội ngược dòng, tăng tốc mạnh mẽ. (trang 4)

"Đánh thức" hàng chục ngàn căn hộ tái định cư bỏ hoang

- Ảnh 2.

Hàng ngàn căn hộ TĐC ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM đang nằm bất động hết năm này qua năm khác, rất lãng phí

ẢNH: Nhật Thịnh

Khi nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp chính thức thực hiện, TP.HCM có thể "giải cứu" hàng chục ngàn căn hộ tái định cư bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua. (trang 9)

Khi châu Âu "bị kẹt" giữa cuộc chiến Iran

- Ảnh 3.

EU đang gặp khó khăn vì cuộc chiến ở Iran

Ảnh: Reuters

Không tham chiến và từ chối cả đề nghị hỗ trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các nước châu Âu vẫn gặp khó khi cuộc chiến Iran kéo dài. (trang 24)

"Giao thông xanh" ở Hà Nội

"Giao thông xanh" ở Hà Nội

Hơn 200 sinh viên từ các trường CĐ, ĐH ở Hà Nội đang tham gia giữ gìn trật tự giao thông. Họ là thành viên của chương trình tình nguyện Giao thông xanh.

Xung đột Mỹ - Israel - Iran: Trung Đông đóng cửa không phận, YouTuber Việt mắc kẹt

Người Việt ở Israel giữa xung đột với Iran: 'Có đêm phải xuống hầm trú ẩn 3 lần'

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
