Xung đột Mỹ - Israel - Iran: Trung Đông đóng cửa không phận, YouTuber Việt mắc kẹt

Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã làm gián đoạn chuyến bay trên khắp Trung Đông và các khu vực khác khi nhiều quốc gia trong khu vực đóng cửa không phận và các sân bay quan trọng kết nối châu Âu, châu Phi và phương Tây với châu Á bị ảnh hưởng trực tiếp.



Không kịp lấy hành lý

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Đức Trịnh (26 tuổi), nhà sáng tạo nội dung kênh Vật Vờ Studio chia sẻ theo kế hoạch ban đầu, chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Barcelona lúc 22 giờ 45 ngày 28.2. Theo đó, từ ngày 1 - 7.3, anh sẽ công tác tại đây trước khi trở về Việt Nam.

Anh Đức Trịnh (trái) phải đi mua quần áo mới vì không kịp lấy hành lý ẢNH: NVCC

Chuyến bay từ Hà Nội sang Tây Ban Nha dự kiến quá cảnh tại Doha (Qatar) nhưng máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Muscat (Oman). Anh hoang mang vì mọi kế hoạch thay đổi hoàn toàn, không biết bao giờ sẽ rời Oman.

Theo anh Đức Trịnh, trong đêm ngày 28.2, mọi người đã được Qatar Airways bố trí về khách sạn nghỉ ngơi, toàn bộ chi phí ăn ở do hãng hàng không chi trả. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho hành trình tiếp theo. Anh cho biết phải liên tục cập nhật thông tin trên ứng dụng của hãng, song lịch bay mới vẫn chưa được xác nhận.

Kế hoạch công tác của anh Đức Trịnh bị đảo lộn hoàn toàn do căng thẳng Trung Đông ẢNH: NVCC

"Điều tôi lo ngại nhất hiện nay là thời điểm hiện tại là thời gian chờ đợi tại Oman có thể kéo dài, ảnh hưởng đến kế hoạch sang Tây Ban Nha công tác. Tình hình tại Oman khá an toàn nên tôi không có nhiều lo lắng. Toàn bộ quần áo và hành lý ký gửi vẫn trên máy bay, may mắn quần áo ở đây cũng rẻ, chỉ ngang hoặc thậm chí rẻ hơn ở Việt Nam", anh Đức Trịnh nói.

Người Việt lo lắng khi Trung Đông đóng cửa không phận

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chị Vũ Thị Thúy cùng chồng người Phần Lan là anh Jyri Tapio và 2 con nhỏ từ Phần Lan về quê Đắk Lắk ăn tết cùng gia đình ngoại. Sau đó, anh Jyri cùng một người con về Phần Lan trước, còn chị cùng một người con ở quê Đắk Lắk, dự kiến trong vài ngày nữa hai mẹ con sẽ trở lại Phần Lan để cả gia đình đoàn tụ.

Anh Đức Trịnh phải ở lại Oman thay vì Barcelona theo kế hoạch ẢNH: NVCC

Chị cho biết mình bay chuyến ngày 12.3 từ Việt Nam trở về Phần Lan, có quá cảnh tại Doha. Tuy nhiên cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã làm gián đoạn chuyến bay trên khắp Trung Đông và các khu vực khác khi nhiều quốc gia trong khu vực đóng cửa không phận và các sân bay quan trọng kết nối châu Âu, châu Phi và phương Tây với châu Á bị ảnh hưởng trực tiếp. Điều này khiến chị Thúy lo lắng.

"Tình hình Doha, Trung Đông cỡ vậy thì chuyến bay và sân bay đóng cửa. Giờ hai bố con ở Phần Lan, hai mẹ con ở Việt Nam", chị bày tỏ lo lắng. Chị hy vọng trong những ngày tới tình hình sẽ tốt hơn để chuyến bay của chị vẫn diễn ra suôn sẻ. Hiện chị Thúy đang theo dõi sát sao tình hình cũng như tìm cách để có chuyến trở lại Phần Lan theo đúng kế hoạch.

Nhiều người rơi vào tình cảnh giống anh Đức Trịnh khi nhiều nước đóng cửa không phận ẢNH: NVCC

Theo AP, hàng trăm nghìn hành khách đã bị mắc kẹt hoặc phải chuyển hướng đến các sân bay khác sau khi Israel, Qatar, Syria, Iran, Iraq, Kuwait và Bahrain đóng cửa không phận.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24, không có hoạt động bay nào trên không phận Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, sau khi chính phủ nước này tuyên bố "đóng cửa tạm thời và một phần" không phận.

Các sân bay trung chuyển quan trọng ở Dubai, Abu Dhabi và Doha đóng cửa và hơn 1.800 chuyến bay của các hãng hàng không lớn ở Trung Đông bị hủy. Ba hãng hàng không lớn hoạt động tại các sân bay trên - Emirates, Qatar Airways và Etihad - thường có khoảng 90.000 hành khách mỗi ngày đi qua các trung tâm này và thậm chí còn nhiều hành khách hơn nữa đến các điểm đến ở Trung Đông, theo công ty phân tích hàng không Cirium.