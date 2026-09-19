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    Đời sống

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.9.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Sân bay Long Thành tăng tốc về đích; Sửa quy định xét tuyển đại học - Đảm bảo công bằng nhưng cần có lộ trình; Tuần tới, thượng đỉnh Mỹ - Trung sẽ về đâu?.. . là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 19.9.2026.

    Sân bay Long Thành tăng tốc về đích

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.9.2026- Ảnh 1.

    Sân bay Long Thành đang tiến sát vạch đích (Trong ảnh: phối cảnh nhà ga hành khách của sân bay Long Thành)

    Ảnh: ACV

    Những ngày này, không khí lao động tại đại công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang "nóng" hơn bao giờ hết để đảm bảo mốc thời gian đã cam kết với Chính phủ và người dân cả nước. 

    Sửa quy định xét tuyển đại học - Đảm bảo công bằng nhưng cần có lộ trình

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.9.2026- Ảnh 2.

    Thí sinh tại TP.HCM dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là một trong các phương thức tuyển sinh ĐH trong năm nay

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Bỏ quy định sử dụng điểm cộng do trường đại học (ĐH) tự quy định và siết phương thức xét tuyển là 2 điểm đang gây nhiều tranh luận trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh trình độ ĐH và CĐ ngành giáo dục mầm non Bộ GD-ĐT công bố mới đây. 

    Tuần tới, thượng đỉnh Mỹ - Trung sẽ về đâu?

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 19.9.2026- Ảnh 3.

    Chủ tịch nước Tập Cận Bình gặp Tổng thống Donald Trump ngày 14.5 tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh

    Ảnh: Reuters

    Dự kiến ngày 24.9 (theo giờ Washington), Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Giữa nhiều bất đồng tồn tại, kết quả cuộc gặp sẽ như thế nào? 

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