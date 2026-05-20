Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.5.2026

20/05/2026 05:56 GMT+7

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.5.2026: Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?; Thi sát hạch lái xe, vì sao nhiều người rớt sa hình, đường trường?; Tăng cường quân sự ở Biển Đông giữa sóng ngầm căng thẳng… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.5.2026.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Phối cảnh sân bay Vân Phong (Khánh Hòa), xây dựng trên vùng mặt nước ven bờ, mới được đưa vào quy hoạch

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ. (Trang 4)

Thi sát hạch lái xe, vì sao nhiều người rớt sa hình, đường trường?

Tỷ lệ thi đỗ đường trường chỉ còn 69%

Tỷ lệ đỗ sát hạch lái xe đang giảm mạnh, đặc biệt ở phần thi sa hình và đường trường. Theo Cục CSGT, việc siết sát hạch nhằm chấm dứt tình trạng "học mẹo", buộc người lái phải có kỹ năng và phản xạ thực tế trước khi ra đường. (Trang 22)

Tăng cường quân sự ở Biển Đông giữa sóng ngầm căng thẳng

Hệ thống Typhon trong một lần khai hỏa

Ở Biển Đông, trong khi Trung Quốc có thể đưa tàu tuần tra không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo thì Mỹ cùng Philippines cũng đang tăng cường năng lực tên lửa. (Trang 24)

