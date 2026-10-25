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    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.10.2026

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Tin tức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg; Định vị thương hiệu du lịch y tế Việt Nam; Nga - Ukraine trước phép thử ngừng bắn... là các thông tin bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.10.2026.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.10.2026 - Ảnh 1.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg

    Ảnh: TTXVN

     Sáng 24.10 (giờ địa phương), tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg. (trang 2)

    Định vị thương hiệu du lịch y tế Việt Nam

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.10.2026 - Ảnh 2.

    BV đa khoa Tâm Anh là một trong số các BV tiếp nhận nhiều người bệnh nước ngoài đến khám, chữa bệnh

    Ảnh: Ngọc Dương

     Trong giai đoạn đầu triển khai du lịch y tế, các bệnh viện công và tư tại 8 địa phương được lựa chọn sẽ tham gia đề án, theo các tiêu chuẩn của Bộ Y tế, sát với chuẩn quốc tế. (trang 6)

    Nga - Ukraine trước phép thử ngừng bắn

    Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.10.2026 - Ảnh 3.

    Từ trái qua: Tổng thống Putin, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky

    Ảnh: Reuters

     Nga - Ukraine sắp nối lại đối thoại, song bất đồng về lãnh thổ cùng sức ép chiến trường tiếp tục đặt ra trở ngại cho triển vọng ngừng bắn. (trang 23)

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