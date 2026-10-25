Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.10.2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg
Sáng 24.10 (giờ địa phương), tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg. (trang 2)
Định vị thương hiệu du lịch y tế Việt Nam
Trong giai đoạn đầu triển khai du lịch y tế, các bệnh viện công và tư tại 8 địa phương được lựa chọn sẽ tham gia đề án, theo các tiêu chuẩn của Bộ Y tế, sát với chuẩn quốc tế. (trang 6)
Nga - Ukraine trước phép thử ngừng bắn
Nga - Ukraine sắp nối lại đối thoại, song bất đồng về lãnh thổ cùng sức ép chiến trường tiếp tục đặt ra trở ngại cho triển vọng ngừng bắn. (trang 23)
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