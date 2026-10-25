Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 25.10.2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg Ảnh: TTXVN

Sáng 24.10 (giờ địa phương), tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ đại diện chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ và Luxembourg. (trang 2)

Định vị thương hiệu du lịch y tế Việt Nam

BV đa khoa Tâm Anh là một trong số các BV tiếp nhận nhiều người bệnh nước ngoài đến khám, chữa bệnh Ảnh: Ngọc Dương

Trong giai đoạn đầu triển khai du lịch y tế, các bệnh viện công và tư tại 8 địa phương được lựa chọn sẽ tham gia đề án, theo các tiêu chuẩn của Bộ Y tế, sát với chuẩn quốc tế. (trang 6)

Nga - Ukraine trước phép thử ngừng bắn

Từ trái qua: Tổng thống Putin, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky Ảnh: Reuters

Nga - Ukraine sắp nối lại đối thoại, song bất đồng về lãnh thổ cùng sức ép chiến trường tiếp tục đặt ra trở ngại cho triển vọng ngừng bắn. (trang 23)